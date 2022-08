As apresentações ocorrerão em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil.

Publicado: 30.08.2022

Fonte: Agência Força Aérea, por Aspirante Vasconcelos

Edição: Agência Força Aérea – Revisão: Major Oliveira Lima

No dia 7 de setembro deste ano, o Brasil comemora 200 anos de Independência. Como parte da história, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realizará apresentações por diversos estados da federação.

De acordo com o Comandante da Esquadrilha da Fumaça, Tenente-Coronel Aviador Daniel Garcia Pereira, o Circuito Bicentenário da Independência terá demonstrações em várias cidades. “Realizar essas apresentações nos céus do Brasil para milhares de pessoas é sinônimo de independência, democracia e de uma Força Aérea pujante e moderna. Os rastros de fumaça que serão visualizados nos céus representarão todos os militares da FAB o compromisso que a nossa Força Aérea tem com o povo brasileiro”, destacou.

Bicentenário da Independência

O Bicentenário da Independência do Brasil será comemorado em 7 de setembro de 2022. Oficialmente, a data remete ao ano de 1822, quando ocorreu o evento conhecido como “Grito do Ipiranga”, às margens do riacho Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Em 12 de outubro de 1822, o príncipe foi aclamado D. Pedro I, Imperador do Brasil, sendo coroado e consagrado em 1º de dezembro de 1822. Assim, o país passou a ser conhecido como o Império do Brasil.

Veja abaixo quais localidades receberão a Esquadrilha da Fumaça:

Foto: Suboficial Johnson Barros / CECOMSAER