Campanha nacional vai até 9 de setembro e em Anápolis mais de 40 postos estão abertos de segunda a sexta-feira

Publicado: 30.08.2022

A meta do Ministério da Saúde com a campanha nacional de multivacinação e contra a poliomielite, que vai até o dia 9 de setembro, é atingir alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas não voltem a ser registradas no país. Em Anápolis, são mais de 40 postos de vacinação, incluindo seis unidades em funcionamento até as 21h e escala nos distritos, povoado de Branápolis e Vila São Vicente (veja relação abaixo).

“Montamos uma estratégia para atender as regiões e garantir a imunização de crianças e adolescentes. Precisamos que os pais ou responsáveis levem seus filhos para vacinar. Muitas doenças são prevenidas com a vacina”, reforça Mirlene Garcia, da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela campanha no município.

O levantamento feito Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) fundamenta o apelo da diretora da pasta. A última vez que a meta de aplicação de doses foi atingida ocorreu em 2015, quando a cobertura alcançou 98,29% das crianças nascidas naquele ano. Ainda conforme o estudo do SI-PNI, no ano seguinte a cobertura caiu para menos de 90%, chegando 84,19% no ano de 2019. Em 2020, a pandemia de Covid impactou a cobertura de diversas vacinas, e esse imunizante chegou a apenas 76,15% dos bebês. Em 2021, que ainda pode ter dados lançados no sistema, o percentual ficou abaixo de 70% pela primeira vez.

Além da poliomielite e atualização de cartão de vacinas para crianças e adolescentes, a imunização contra a covid também está em andamento em Anápolis, inclusive com a liberação da quinta dose ou terceiro reforço para imunossuprimidos. Confira locais e informações sobre a vacinação contra a covid em anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis/. “As vacinas poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais do Calendário Nacional na população a partir de três anos. Também não há necessidade de aguardar intervalo mínimo entre a vacina contra a covid e outras da campanha”, explica Mirlene Garcia.

Imunização

As vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja onde encontrar vacinas (de segunda a sexta):

Unidades com funcionamento das 8h às 21h:

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Recanto do Sol

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Vila União

Unidades com funcionamento das 8h às 16h:

Unidade Dr. Ilion Fleury (Jundiaí)

João Luiz de Oliveira

Adriana Parque

Arco-Íris

Arco Verde

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Guanabara

Tropical

Jardim Suíço

JK

Munir Calixto

Parque dos Pirineus

São Carlos

Santo Antônio

São José

São Lourenço

Vila Fabril

Vivian Parque

Vila Norte

Unidades volantes:

Segunda-feira

Santa Maria de Nazareth

Santa Isabel

Jardim das Américas

Terça-feira (conforme escala):

Interlândia

Souzânia

São Vicente

Branápolis

Goialândia

Joanápolis

Quarta-feira:

Vila Formosa

Dom Manoel

Vila Esperança

Quinta-feira:

Maracananzinho

Maracanã

Alexandrina

Sexta-feira:

Jardim Esperança

Paraíso

Abadia Lopes da Fonseca