Publicado:31.08.2022

As inscrições para a pós-graduação gratuita de licenciatura em matemática à distância, oferecido pela Universidade Federal de Catalão (UFCAT), serão abertas em 9 de setembro. O curso é resultado da parceria da Prefeitura de Anápolis, através do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), e da Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis). Os interessados já podem acessar o edital acessando o endereço https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2022/ps-ead-ufcat/.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, “a gestão municipal quer aproximar o cidadão das áreas de seu interesse e a chave para isso é fortalecer a parceria com as universidades e institutos de educação e tecnologia”, diz.

A coordenadora do curso de matemática da UFCAT, Elida Alves, ressalta que a parceria proporciona capilaridade para a universidade. “Podemos atingir vários outros municípios e chegar a um público que não alcançaríamos só por lá”, completa.

Serão 20 vagas disponíveis para o polo Anápolis. As datas e informações sobre as chamadas para as matrículas serão divulgadas pela Comissão de Seleção, por meio de editais complementares no endereço eletrônico www.cs.ufg.br ou www.catalao.ufg.br. Para mais informações o contato pode ser feito pelo número (62) 99179-0546, via WhatsApp.