Publicado em 01/09/2022 – Por Luiz Claudio Ferreira, Repórter da Agência Brasil – Brasília

Ouça a matéria:

O Hoje é Dia do mês de setembro lembra que a próxima quarta-feira (7 de Setembro de 2022), feriado em todo o país, carrega um valor histórico (duplamente) especial. A data marca o Bicentenário da Independência do Brasil e também o centenário da primeira grande transmissão de rádio no país.

Aliás, os dois temas têm sido temáticas para especiais jornalísticos e na programação de todos os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação.

Em relação à Independência do Brasil, é possível acessar o acervo de programas como o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, veiculado há 10 anos.

A respeito dos 100 anos do rádio no Brasil, a Agência Brasil veicula uma série de reportagens sobre o assunto. A série faz o público mergulhar em um passado que remonta ao 7 de Setembro de 1922, data de celebração do centenário da Independência.

Ninguém poderia imaginar que aquela grande transmissão no Rio de Janeiro, com música e as palavras do presidente Epitácio Pessoa, marcaria a história da comunicação no Brasil e tornou possível um país mais informado e integrado.

Aliás, em 25 de setembro é Dia Nacional do Rádio para lembrar a data de aniversário do “Pai da Radiodifusão no Brasil”, o professor, escritor e médico Edgard Roquette Pinto.

Educação, meio ambiente, cultura

Ainda na primeira quinzena do mês, duas datas não são feriados, mas também devem motivar reflexões nas escolas, no trabalho, em casa… como são o Dia da Amazônia (5), o Dia da Alfabetização (8) e o Dia da Democracia (15).

Na segunda quinzena, o Dia Nacional da Televisão (18) celebra a primeira transmissão no Brasil, no ano de 1950. A luta das pessoas com deficiência é rememorada no dia 21. Ainda, na sequência (22), faz-se um apelo para as pessoas evitarem o transporte individual, no Dia Mundial sem Carro. Datas que recordam, motivam debates e novos olhares, sinais de mais de um tipo de independência.

Confira na tabela do Hoje é Dia as principais datas do mês de setembro



Setembro de 2022

1

Nascimento da cantora cubana Glória Estefan (65 anos)

Nascimento do treinador de futebol fluminense Abel Braga (70 anos)

Publicação do romance O velho e o Mar, de Ernest Hemingway (70 anos)

Dia do Professor de Educação Física – data voltada para a valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Essa celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física

2

Morte do francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin (85 anos) – fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna

Nascimento do sociólogo, jornalista, professor, político e poeta maranhense João Dunshee de Abranches Moura (155 anos) – republicano abolicionista membro da Academia Maranhense de Letras

Nascimento do violonista e compositor paulista Laurindo Almeida (105 anos)

Assinatura do Decreto da Independência do Brasil, por Maria Leopoldina (200 anos)

Marcação do 500º gol por Pelé, aos 21 anos (60 anos)

Dia do Repórter Fotográfico – comemoração extraoficial de brasileiros, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro

3

Nascimento do maestro e compositor paulista Francisco Mignone (125 anos)

Dia do Biológo – a data coincide com o dia de sanção da lei que regulamentou a profissão.

4

Nascimento do político baiano Antônio Carlos Magalhães (95 anos)

Nascimento da compositora fluminense Carmen Barbosa (110 anos)

Casamento de Pedro II do Brasil com a Princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon (180 anos)

Dia Mundial da Saúde Sexual – comemorado todos os anos pela Associação Mundial para a Saúde Sexual (AMSS) conhecida internacionalmente por WAS – World Association for Sexual Health

5

Nascimento do compositor estadunidense John Cage (110 anos) – pioneiro das músicas aleatória e eletroacústica, bem como do uso de instrumentos não convencionais

Nascimento do cineasta alemão Werner Herzog (80 anos) – autor de filmes clássicos como “Aguirre, a Cólera dos Deuses”, “O Enigma de Kaspar Hauser” e “Fitzcarraldo”

Nascimento do cantor, compositor, produtor, guitarrista e empresário baiano Washington Bell Marques (70 anos) – vocalista da banda Chiclete com Banana

Morte da missionária católica de etnia albanesa Madre Teresa de Calcutá (25 anos)

Publicação do livro On the Road (Pé na Estrada), do beatnik Jack Kerouac (65 anos)

Massacre nos Jogos Olímpicos de Munique (50 anos)

Lançamento da Voyager 1 (45 anos)

Dia Internacional da Caridade – data reconhecida pela ONU

Dia Internacional da Mulher Indígena – comemoração instituída em memória da indígena aymará Bartolina Siza Maturana, que lutou contra os colonizadores espanhóis na região da atual Bolívia

Dia da Amazônia

6

Nascimento do pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista fluminense Emiliano Augusto Cavalcanti de Paula Albuquerque e Melo, o Di Cavalcanti (125 anos)

Nascimento da cantora estadunidense Macy Gray (55 anos)

Morte do tenor italiano Luciano Pavarotti (15 anos)

Morte do compositor fluminense José Ribamar Pereira da Silva, o Ribamar (35 anos) – iniciou sua carreira de músico profissional em 1950, acompanhando Dolores Duran. Naquele ano, venceu o concurso para escolha de um pianista de música popular na Rádio Nacional

Oficialização do Hino Nacional Brasileiro (100 anos) – oficializado pelo Decreto nº 15.671, de 6 de setembro de 1922, na versão composta por Francisco Manuel da Silva em 1822 (música) e por Osório Duque Estrada em 1909 (letra) – se bem que alguns versos apócrifos tenham sido acrescentados à composição original de Estrada e incorporados definitivamente ao hino

Transmissão ao vivo do funeral da Princesa Diana (25 anos)

Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher

7

Nascimento do ator Paulo Autran (100 anos)

Nascimento do cantor fluminense Antônio Bento da Silva Filho, o Toni Garrido (55 anos)

Assinatura do Tratado Torrijos-Carter, sobre o Canal do Panamá (45 anos)

Primeira transmissão de rádio no Brasil, com discurso do presidente Epitácio Pessoa (100 anos)

Dia da Independência do Brasil

8

Morte do poeta maranhense Bandeira Tribuzi (45 anos)

Nascimento do babalaô angolano Agenor Miranda (115 anos) – um dos principais líderes da tradição do Candomblé; orientador espiritual de grandes personalidades da cultura brasileira

Morte do compositor e instrumentista paraibano Severino Rangel de Carvalho, o Ratinho (50 anos) – formou uma dupla musical de sucesso com José Luis Rodrigues Calazans, o Jararaca, a partir da década de 20

Nascimento da atriz e diretora fluminense Leandra Leal (40 anos)

Dia Mundial da Alfabetização – data reconhecida pela ONU

Dia Mundial da Fisioterapia – comemorado pela World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

9

Capela de Nossa Senhora da Lampadosa. Edificada em virtude da provisão de 5 de setembro de 1747 (275 anos)

Nascimento do empresário paulista João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero (85 anos)

Nascimento do ex-futebolista e treinador gaúcho de futebol Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho (60 anos)

Nascimento da cantora paulista Maria Rita (45 anos)

Morte do historiador, crítico de cinema, professor, ensaísta e militante político paulistano Paulo Emílio Sales Gomes (45 anos) – figura central na fundação da Cinemateca Brasileira, na criação do Festival de Brasília e dos cursos de Audiovisual da Universidade de Brasília e Universidade de São Paulo, onde lecionou até o final de sua vida

10

Nascimento do ator paulista Paulo Betti (70 anos)

Morte do compositor português Alfredo Lourenço, o Alfredo Português (65 anos) – fazia parte da Ala de Compositores da Mangueira

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo

11

Morte do compositor e jornalista fluminense Cândido Dias da Cruz (45 anos) – ao lado de Haroldo Lobo, Benedito Lacerda e outros compositores, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM), em 1946

Dia Nacional do Cerrado

12

Nascimento do médico e ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek (120 anos)

Morte do escritor paraibano José Lins do Rego (65 anos)

Nascimento do judoca e campeão olímpico paulista Rogério Sampaio Cardoso (55 anos)

13

Morte do comediante e jurado pernambucano Pedro Ferreira dos Santos, o Pedro de Lara (15 anos)

Nascimento da atriz paulista Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni, a Laura Cardoso (95 anos)

Nascimento do compositor paulista Doraci Aires de Arruda, o Aires (90 anos)

Morte do maestro inglês Leopold Stokowski (45 anos) – em 1940, gravou o disco “Native Brazilian Music”, reunindo sua orquestra e músicos brasileiros, como Cartola, Pixinguinha e Donga

Nascimento da jornalista e escritora paulista Helena Miranda de Figueiredo, a Tia Lenita (95 anos)

Acidente radioativo de Goiânia (35 anos)

Dia Nacional da Cachaça

Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas – comemoração instituída pela Lei Nº 12.646 de 16 de maio de 2012; tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987

14

Morte da atriz estadunidense e Princesa de Mônaco Grace Kelly (40 anos)

Morte da bailarina estadunidense Isadora Duncan (95 anos) – precursora da Dança Moderna

Lançamento do livro O Capital, obra-prima de Karl Marx (155 anos)

Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação – data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, produzido e apresentado pela jornalista e radialista Mara Régia, uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016

15

Nascimento do ator e apresentador paulista Antônio Abujamra (90 anos)

Morte do cineasta fluminense Leon Hirzman (35 anos) – autor de filmes clássicos como “A Falecida”, “São Bernardo” e “Eles não usam Black-tie”

Dia Internacional da Democracia – data reconhecida pela ONU

16

Morte da cantora lírica estadunidense Maria Callas (45 anos)

Nascimento do cantor cearense Marcondes Falcão Maia, o Falcão (65 anos)

Greve de fome de Mahatma Gandhi em protesto contra separação de castas na Índia (90 anos)

Eleição de Oswaldo Aranha como Presidente da Assembléia Geral da ONU (75 anos)

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio – data reconhecida pela ONU

17

Nascimento da jornalista carioca Fátima Bernardes (60 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Herivelto Martins (30 anos)

Assinatura da Constituição dos Estados Unidos (235 anos)

18

Nascimento do jornalista maranhense Eduardo Gonçalves Ribeiro (160 anos) – conhecido por sua atuação republicana e por fundar em São Luís o jornal O Pensador

Nascimento do físico estadunidense Edwin Mattison McMillan (115 anos) – o Nobel de Química que ajudou a descobrir o Plutônio

Nascimento da pianista paulista Eudóxia de Barros (85 anos)

Fundação da Central Intelligence Agency (CIA) dos EUA (75 anos)

Dia Nacional da Televisão – comemoração instituída pela Lei 10.255/2001 e marca a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império Diários e Emissoras Associados

Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito – instituída pela Resolução 420/1969 ratificada no Artigo 326º da Lei Nº 9.503/1997 que instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil

19

Nascimento do jornalista, roteirista e romancista maranhense José de Jesus Louzeiro (90 anos) – membro da Academia Maranhense de Letras, escreveu telenovelas e assinou roteiros de filmes como “Pixote, a lei do mais fraco”

20

Nascimento do ex-presidente do Brasil Humberto de Alencar Castelo Branco (125 anos)

Morte do médico e compositor mineiro Joubert de Carvalho (45 anos) – autor de canções como “Maringá” e “Ta-hi”, sendo esta última gravada por Carmen Miranda

21

Nascimento do cineasta estadunidense Ethan Coen (65 anos)

Nascimento do escritor estadunidense Stephen King (75 anos)

Publicação do livro “O Hobbit”, por J.R.R. Tolkien (85 anos)

Dia Internacional da Paz – data reconhecida pela ONU

Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência

Dia da Árvore

Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer – comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como “Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer”; tem por fim marcar a data da fundação da “Doente de Mal de Alzheimer Internacional”, que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde

22

Morte do líder religioso cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro (125 anos) – liderou uma comunidade na Bahia que foi dizimada na conhecida Guerra de Canudos

Nascimento do padre, professor de música, maestro, multi-instrumentista e compositor fluminense José Maurício Nunes Garcia (255 anos)

Nascimento da cantora e compositora paulista Vanusa (75 anos)

Dia Mundial Sem Carro

Dia do Atleta Paralímpico – instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. Esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul – data móvel

23

Nascimento do cantor, baixista, ator e compositor fluminense Paulo Ricardo (60 anos)

Estreia, nos EUA, do desenho animado “Os Jetsons” (60 anos) – primeiro programa colorido transmitido pela ABC-TV

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos – comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças

Dia Internacional das Línguas de Sinais – data reconhecida pela ONU

24

Nascimento da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida (160 anos) – abolicionista pioneira na literatura infantil no Brasil, integrava grupo que planejava a criação da Academia Brasileira de Letras e teve seu nome excluído da primeira lista dos 40 “imortais” fundadores por ser mulher

25

Nascimento do ator estadunidense Christopher Reeve (70 anos) – consagrado com o personagem do Super-Homem

Dia Nacional do Rádio – comemorado em homenagem o pioneiro da radiodifusão no Brasil, Edgard Roquette-Pinto

26

Nascimento do compositor, instrumentista e arranjador fluminense Mário Adnet (65 anos)

Dia de São Cosme e Damião (Catolicismo)

Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares – data reconhecida pela ONU

Dia Nacional dos Surdos – comemoração instituída pela Lei Nº 11.796/2008; marca a data da criação da 1ª escola brasileira para Surdos, o Colégio Nacional para Surdos-Mudos na cidade do Rio de Janeiro, atualmente conhecido por Instituto Nacional de Educação de Surdos

Dia Mundial do Surdo (comemorado todos os últimos domingos de Setembro)

27

Morte do cantor fluminense Francisco Alves (70 anos) – um dos mais populares cantores do Brasil na primeira metade do século XX que ficou conhecido como o “Rei da Voz”

Morte do pintor francês Edgar Degas (105 anos) – reconhecido como um dos fundadores do Impressionismo

Presidente-general Médici inaugura o primeiro trecho da rodovia Transamazônica (50 anos)

Dia de São Cosme e Damião (Candomblé e Umbanda)

Dia Mundial do Turismo – comemoração instituída pela 3ª conferência da Organização Mundial do Turismo

Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos

28

Nascimento do cantor e compositor fluminense Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia (80 anos)

Dia Internacional do Acesso Universal à Informação – data reconhecida pela UNESCO

Dia Mundial da Raiva – marca a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur que em colaboração de seus colegas, também desenvolveu a 1ª vacina eficaz contra a raiva, uma doença totalmente previnível que, ainda assim, mata uma pessoa a cada 10 minutos em média; data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde

Dia da Gratidão à Mãe Preta – data criada em memória da Lei do Ventre Livre

29

Nascimento do escritor espanhol Miguel de Cervantes (475 anos) – sua obra-prima “Dom Quixote” é um clássico da literatura ocidental

Nascimento do atleta paulista Adhemar Ferreira da Silva (95 anos) – primeiro bicampeão olímpico do país na modalidade de salto triplo

Morte da apresentadora, cantora e atriz paulista Hebe Camargo (10 anos)

Morte do escritor francês Émile Zola (120 anos)

Morte do pintor estadunidense Roy Lichtenstein (25 anos) – uma das estrelas do movimento pop, que ficou conhecido pelo trabalho inspirado no formato das histórias em quadrinhos

Votação, na Câmara dos Deputados, a favor da abertura do processo de impeachment de Collor, por 441 votos a favor e 33 contra (30 anos)

Dia Marítimo Mundial – data móvel

Dia Mundial do Coração

30

Nascimento do comunicador pernambucano Abelardo Barbosa, o Chacrinha (105 anos) – em 1945, passou a atuar na Rádio Nacional, apresentando os programas “Noite dançante”, aos sábados; e aos domingos, quando não havia futebol, o programa “Tarde dançante melhoral”

Nascimento do cineasta e diretor de televisão fluminense Daniel Filho (85 anos)

Nascimento do cantor sertanejo paranaense Durval Lima, o Xororó (65 anos)

Dia Internacional da Tradução – data reconhecida pela ONU

Edição: Alessandra Esteves