Público conhecerá nova estrutura com mais conforto e acessibilidade após investimentos de R$ 1,4 milhão

Publicado: 02.09.2022

O Teatro Municipal de Anápolis abre a agenda de apresentações para o segundo semestre de 2022 mostrando ao público nova estrutura com mais acessibilidade e conforto. Nesta sexta-feira, 2, às 20h, será exibida a peça “O Círculo de Giz”, adaptação de um clássico moderno, envolvendo escolas de arte e grupos de excelência do município. O espaço passou por reforma com investimentos de R$ 1,4 milhão.

“Este espetáculo representa a importância que o Teatro Municipal tem para a cultura local, como também a referência nacional que é ao trazer artistas e eventos de renome global”, explica a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Farão parte do espetáculo alunos e professores das escolas de dança e teatro do município. Junto a eles estão todos os grupos de excelência, que são a Orquestra Jovem, a Orquestra de Violeiros, o Coro Sinfônico, a Banda Lira de Prata, a Companhia Anapolina de Teatro e o Corpo de Baile do Teatro Municipal de Anápolis. “Temos a integração de linguagens, oferecendo uma performance de música, teatro e dança contando essa história”, aponta a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Uma livre adaptação da obra “O Círculo de Giz Caucasiano” (1944), do autor alemão Bertold Brecht (1898-1956), leva música, dança e humor em seu enredo. O fio condutor desta história é a responsabilidade e o cuidado sobre a vida de uma criança, em uma disputa pela guarda entre a genitora que a abandonou e outra mãe que a criou. A adaptação trabalha elementos da cultura local em uma interação entre diferentes expressões e linguagens artísticas.

Estrutura

Uma das principais intervenções feitas com reforma foi a elevação da plateia, o que possibilita que todo o público tenha visibilidade do palco. O carpete e as poltronas foram todos trocados. Atendendo aos protocolos de segurança, foram implantadas saídas de emergência nas laterais do teatro. A acessibilidade foi o destaque da obra, com passagens e estruturas que facilitam o acesso de cadeirantes à plateia e ao palco, bem como os banheiros especiais que foram construídos no nível do piso do hall de entrada e também no camarim.

Os materiais utilizados para o revestimento das paredes e do teto foram apropriados para a acústica do espaço. O forro do teto foi totalmente trocado por fibra mineral, material que tem alto desempenho fungicida. Os sistemas de ar-condicionado, iluminação e som foram modernizados. Um toque especial foi dado ao camarim, também reformado.

“Entregamos aqui uma das casas mais simbólicas ao povo anapolino, onde a cultura e os eventos sociais ganham a devida importância, oferecendo conforto e dignidade às pessoas que precisam de condições especiais para frequentarem o espaço”, diz o prefeito Roberto Naves. A fundação do teatro foi em 1985, com reformas pontuais realizadas ao longo do tempo. A recente reforma, porém, é a mais ampla de todas e contou com mais de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 1,1 milhão em emenda parlamentar e o restante do Tesouro Municipal.

Serviço

Entrega da reforma do Teatro Municipal de Anápolis com o espetáculo “O Círculo de Giz”

Local: Teatro Municipal de Anápolis, Centro Administrativo, Avenida Brasil, nº 200, Centro

Data: 2 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Entrada gratuita