Para aumentar adesão, a partir da próxima semana, equipes levarão campanha a CMEIs

Publicado: 09.09.2022

A campanha nacional de multivacinação e contra a poliomielite em Anápolis foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A iniciativa se deve à baixa adesão dos grupos-alvo, que são crianças menores de 15 anos, no caso da multivacinação, e de um ano de idade a menores de cinco anos, para pólio. A meta do Ministério da Saúde é atingir alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas não voltem a ser registradas no país. Em Anápolis, são mais de 40 postos de vacinação, incluindo seis unidades em funcionamento até as 21h e escala nos distritos, povoado de Branápolis e Vila São Vicente (veja relação abaixo).

Uma novidade é que dessa vez terá vacinação contra a poliomielite nos Cmeis que manifestarem interesse à equipe da Secretaria Municipal de Saúde. “Solicitamos que os pais dos estudantes se atentem aos informativos das unidades de ensino em relação às datas em que vai ocorrer a vacinação. Cada dia será em um Cmei específico”, disse Mirlene Garcia, diretora da pasta e responsável pela campanha no município.

O Programa Nacional de Imunizações permanece alertando sobre a importância e o benefício da vacinação dos públicos-alvo das campanhas, para continuar eliminando a poliomielite, uma vez que a doença permanece como uma prioridade política, nacional e internacional, e a erradicação só será possível mediante esforços globais, e pela necessidade de proteger as crianças e adolescentes contra as doenças imunopreveníveis e respectivamente melhorar as coberturas vacinais.

Veja onde encontrar vacinas (de segunda a sexta):

Unidades com funcionamento das 8h às 21h:

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Recanto do Sol

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Vila União

Unidades com funcionamento das 8h às 16h:

Unidade Dr. Ilion Fleury (Jundiaí)

João Luiz de Oliveira

Adriana Parque

Arco-Íris

Arco Verde

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Guanabara

Tropical

Jardim Suíço

JK

Munir Calixto

Parque dos Pirineus

São Carlos

Santo Antônio

São José

São Lourenço

Vila Fabril

Vivian Parque

Vila Norte

Unidades volantes:

Segunda-feira

Santa Maria de Nazareth

Santa Isabel

Jardim das Américas

Terça-feira (conforme escala):

Interlândia

Souzânia

São Vicente

Branápolis

Goialândia

Joanápolis

Quarta-feira:

Vila Formosa

Dom Manoel

Vila Esperança

Quinta-feira:

Maracananzinho

Maracanã

Alexandrina

Sexta-feira:

Jardim Esperança

Paraíso

Abadia Lopes da Fonseca