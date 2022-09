Equipe técnica da Companhia realiza visitas em domicílios da cidade para consulta a moradores

Publicado: 11.09.2022

Foto: Renato Lopes

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana no município, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) realiza estudo técnico, no qual a população pode solicitar alterações no sentido de circulação do trânsito das vias de Anápolis. Demandas como implantação de sentido único, inversão do sentido já existente ou outros casos que envolvam mudanças na circulação do trânsito em alguma região podem ser solicitadas por moradores tanto de forma online quanto presencial. Uma equipe técnica é enviada ao local para verificar o fluxo de veículos, a largura da via, se há espaços para estacionamento e se tem linhas de ônibus.

A pesquisa de opinião com moradores faz parte de uma das ações do estudo, já que é essencial ouvir o que a população que vive e presencia o trânsito diário da região pensa a respeito. “A pesquisa ajuda a definir o sentido de circulação a ser implantado, uma vez que os moradores podem opinar sobre isso, mas não é uma regra que deva ser sempre seguida, caso a avaliação técnica nos mostre outros detalhes”, explica o gerente de sinalização, Thiago Bastos de Souza.

O serviço pode ser solicitado por meio de requerimento disponível no site da Prefeitura de Anápolis pelo link. Após o preenchimento, o documento pode ser enviado de forma legível para cmtt@anapolis.go.gov.br ou, presencialmente, na sede da CMTT, que fica na Avenida Brasil Sul, nº 7575, Vila Esperança. Para realizar a solicitação, o CPF ou CNPJ do solicitante deve ser informado. Mais informações, entre em contato pelo telefone 3902-2826.