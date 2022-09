A programação conta com oficinas, shows musicais e a criançada também poderá aproveitar as atrações infantis.

Publicado: 13.09.2022

A Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado, acontece entre os dias 17 de setembro e 24 de setembro e conta com uma programação diversa e tem como objetivo democratizar o acesso da comunidade anapolina às manifestações artístico-culturais.

O evento promovido pelo Sesc Anápolis, que fica no bairro Jundiaí, terá shows e oficinas. Tendo como exceção a apresentação final, com ingressos a partir de 10 reais, toda a programação é gratuita.

O show de encerramento no sábado (24/09), será com a Banda Falamansa que se apresenta a partir das 21h. O show terá um passeio pelos sucessos da banda. Assim, trabalhadores do comércio e seus dependentes pagam 10 reais pelo ingresso. Quem é conveniado ao Sesc paga 15 reais pela entrada. Já o ingresso para o público em geral custa 30 reais (inteira) e 15 reais (meia-entrada). Informações pelos telefones (62) 3902-6914 / 6915.

Uma das novidades da edição da Mostra é o experimento: Chamada Musical, em que o público assistirá a apresentações de forma individual (ligação por chamada de vídeo), mediante agendamento prévio. Assim, o formato explora as plataformas digitais e proporciona uma vivência sensorial. Afinal, o artista fará uma apresentação exclusiva, com um repertório especial.

O projeto Chamada Musical acontece na segunda-feira (19/09) e terça-feira (20/09) a partir das 17h. As atrações são: Maria Ribeiro e Flávio Robbie, no ato da inscrição o participante poderá escolher entre 2 repertórios. Para participar é preciso se inscrever pelo link: https://forms.office.com/r/nMrEBtQTLR

Oficinas

A programação da Mostra Sesc de Música também contempla oficinas. Todas as atividades serão no Sesc Anápolis. Na segunda (19/09) e na terça (20/09), das 18h às 20h, acontecem as oficinas de “Áudio Básico”, com Kenia Feitoza” e “Percussão”, com Baque Trinca Ferro. Inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/0PBUSDK6Fw

Programação de shows

Os shows da Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado acontecem no parque aquático e no ginásio do Sesc Anápolis com entrada gratuita. O repertório das atrações é variado e o encerramento tem a única atração paga da programação: o show da banda Falamansa no sábado (24/09).

No final de semana, dias 17 e 18 terão apresentações musicais diversas a partir das 11h, no Pátio do Parque Aquático e a retirada antecipada de ingressos será na Central de Atendimentos. No sábado (17) terá feijoada vendida por kilo no almoço e a animação fica por conta de Fernando Boi, OuSambaí, Vinícius Garcez e das bandas Projeto Supernova, Rh Positivo e Groove Quintal. O domingo (18), a partir das 15h, terá as atrações infantis “Camerata Infantil” e “Casquinha”, e as apresentações musicais de forró com Trio Aristides e Os Cabras de Bigode, todas gratuitas.

Na quarta-feira (21/09), às 19h30, se apresentam o músico Victor Batista e a dupla Vinícius e Venâncio. Além disso, na quinta-feira (22/09), a programação de shows terá o grupo Prosa Nossa e a banda Dixie Hills, às 19h30. Já na sexta-feira (23/09), penúltimo dia de Mostra, as apresentações ficam por conta das bandas UK Sessions e Blackbirds, às 19h30.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

17/09 – Sábado

Horário: a partir das 11h

Local: Pátio do Parque Aquático Sesc Anápolis

Retirada antecipada de ingressos na Central de Atendimentos.

Apresentações Musicais:

Fernando Boi

OuSambaí

Vinícius Garcez

Super Nova

Rh Positivo

Groove Quintal

18/09 – Domingo

Horário: a partir das 15h

Local: Pátio do Parque Aquático Sesc Anápolis

Retirada antecipada de ingressos na Central de Atendimentos.

Apresentações Musicais:

Trio Aristides

Os Cabras de Bigode

Camerata Infantil – Apresentação Infantil

Casquinha – Apresentação Infantil

19 e 20/09 – Segunda e Terça-feira

Chamada Musical com Maria Ribeiro e Flávio Robbie

Horário: das 17h às 20h30 (por horário marcado)

Link para a inscrição da Chamada Musical:

https://forms.office.com/r/nMrEBtQTLR

Oficinas

Link para inscrição das oficinas:

https://forms.office.com/r/0PBUSDK6Fw

19/09 – Segunda-feira

1 – Áudio Básico com Kenia Feitoza

Horário: 18h às 20h

20/09 – Terça-feira

2 – Percussão com Baque Trinca Ferro

Horário: 18h às 19h30

21/09 – Quarta-feira

Horário: 19h30

Local: Ginásio do Sesc Anápolis

Apresentações Musicais:

Victor Batista

Vinícius e Venâncio

22/09 – Quinta-feira

Horário:19h30

Local: Ginásio do Sesc Anápolis

Apresentações Musicais:

Prosa Nossa

Dixie Hills

23/09 – Sexta-feira

Horário: 19h30

Local: Ginásio do Sesc Anápolis

Apresentações Musicais:

UK Sessions

Banda Blackbirds

24/09 – Sábado

Show Banda Falamansa

Horário: 21h

Local: Ginásio do Sesc Anápolis

Valores de ingresso:

Trabalhadores do comércio e seus dependentes – R$10,00

Conveniados – R$15,00

Público em Geral – R$30,00 ou Meia Entrada – R$15,00

Informações: 62 3902-6914 / 6915