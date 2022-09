Tomate e banana ocupam segundo e terceiro lugares, de acordo com pesquisa do Procon Anápolis

Publicado: 14.09.2022

Foto: Divulgação

Depois de a banana liderar a variação de preços da cesta básica por três meses consecutivos este ano (maio, junho e julho), agora foi a vez da batata, que em agosto e setembro encabeçou a lista dos itens que sofreram maior diferença. Neste mês a variação foi de 101%, com valores entre R$ 1,99 e R$ 3,99, contra 148% no mês passado.

O tomate foi o segundo produto que pesou no bolso dos consumidores. A fruta sofreu variação de 100%, com preços oscilando entre R$ 2,99 e R$ 5,99. Já em terceira posição, o item que sofreu maior variação foi a banana (93%), com preço entre R$ 2,59 e R$ 4,99.

Além dos itens presentes na cesta, também foram pesquisados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O sabão em pó (800g) teve variação de 118%, com valores entre R$ 4,99 e R$ 10,90, seguido pelo sabão em barra (pacote de 1kg), com diferença de 72% e preço oscilando entre R$ 6,99 e R$ 11,99.

No total, o Procon Anápolis pesquisou 23 itens em seis estabelecimentos comerciais da cidade entre os dias 5 e 9 de setembro. Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.