Cadastro pode ser feito até as 23h59 do dia 16 de setembro

Publicado: 13.09.2022

Os interessados em participar do programa de habitação popular “Meu Lote, Minha História” devem ficar atentos ao prazo, pois o período de inscrições termina às 23h59 da próxima sexta-feira, 16. A procura foi intensa e até agora já são mais de 22 mil famílias cadastradas. Após o fim do prazo de preenchimento do formulário via internet, os inscritos precisam fazer o upload dos documentos no site, por meio do número de protocolo. A última etapa será a visita domiciliar para conferência das informações fornecidas.

São 2,8 mil lotes distribuídos em diferentes regiões da cidade, que serão concedidos para famílias que atendam às condições exigidas em edital. A seleção será feita por ordem de classificação, definida por maior pontuação, incluindo renda per capita e composição do grupo familiar. A definição do endereço do lote concedido para cada candidato classificado será feita por sorteio. Após a concessão do terreno, o beneficiado tem até um ano para dar início à construção do imóvel, seguindo projeto arquitetônico definido na Lei Complementar n° 439, de 19 de maio de 2022.

É importante que os interessados leiam atentamente o edital, disponível no site de inscrições https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/, para entender todas as etapas do processo de seleção. Para os que tiverem qualquer dúvida ou dificuldade no momento da inscrição, basta acessar o Zap da Prefeitura ou procurar um dos seguintes pontos de apoio: