Publicado: 15.09.2022

Foto: Arquivo

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, abriu hoje, 14, as inscrições para o Preparação 2022. O curso preparatório atende estudantes que irão participar de vestibulares ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online pelo link https://abre.ai/preparacaoenem2022.

O estudante deve estar matriculado ou ter concluído o 3º ano do ensino médio na rede pública, ser bolsista integral em escola particular no ensino médio, estar matriculado ou ter concluído a Educação de Jovens e Adultos (EJA), equivalente ao 3° ano, e residir em Anápolis.

Serão disponibilizadas 500 vagas e as aulas serão presenciais, começando no dia 19 de setembro. Os estudantes serão divididos em cinco turmas com até 100 alunos cada, sendo três noturnas, com aulas de segunda a sexta-feira, e outras duas aos fins de semana. Confira os locais e horários de aulas:

Início das aulas: 19/09

Dias: segunda a sexta-feira

Horários: 19h às 22h

Locais: Faculdade Católica, Faculdade Fama e Colégio Delta

Início das aulas: 24/09

Dias: sábados e domingos

Horários: 8h às 18h

Local: Faculdade Católica