Casa do Artesanato e Feira das Águas também são opções permanentes para o público ter acesso direto a produtos regionais da cidade

Publicado: 15.09.2022

Foto: Arquivo

Neste final de semana, a Feira do Artesanato volta mais uma vez a surpreender os frequentadores do Anashopping. O evento, que acontece de 15 a 17 de setembro, é uma parceria com a Associação Cultural, Artesanal e Social de Anápolis (ACASA) e Prefeitura de Anápolis. Um total de 10 produtores estarão de quinta a sábado, das 10h às 22h, comercializando suas peças no local. São materiais especiais que vão de manufaturados a diferentes elementos da natureza, como pedraria, folhas, sementes e outros itens naturais.

“Convidamos a todos para conhecer um pouco da história destes produtores, como uma forma de saber mais sobre nossa cultura”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins. A parceria com o espaço do shopping tem levado o produto artesanal local junto às opções de varejo, com criatividade e a formação da identidade local. Alguns exemplos do que o público encontrará são as bonecas de pano, sabonetes, aromatizadores, crochê, macramé e colares.

Junto a essa iniciativa, outras frentes para a difusão do artesanato são promovidas na parceria do município com a sociedade civil. A Casa do Artesanato está aberta de segunda a sábado, contando de forma ininterrupta com a oferta de peças dos artesãos, gerando renda direta a cada um destes produtores locais. Também de forma permanente, a Feira das Águas proporciona um espaço de referência aos artesãos, todos os sábados, no Teatro de Arena do Parque Ipiranga.

O Fundo Municipal de Cultura, em seu mais recente edital (2021), ofereceu mais de R$ 60 mil que estão previstos a serem repassados aos projetos de realizadores de sociedade civil que foram selecionados na área de “Cultura Popular, Patrimônio e Artesanato”, que se concretizarão em oficinas, performances e eventos.

