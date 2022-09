Haverá candidatos fazendo campanha em todas as regiões do país

Publicado em 16/09/2022 – Por Agência Brasil – Brasília

Ouça a matéria:

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta sexta. Haverá candidatos à Presidência fazendo campanha em todas as regiões do país. Há corpo a corpo, reuniões, entrevistas e outras atividades de campanha.

Ciro Gomes (PDT): às 10h30 participa de ato político no calçadão de Campina Grande. Às 15h, faz ato político com candidatos e militância do PDT na Cidade Velha, em Belém. Às 17h30, tem encontro com governador Waldez Góes na sede do Maracatu, em Macapá.

Constituinte Eymael (DC): às 14h, fará caminhada em Santo André (SP).

Felipe D’Avila (Novo): às 11h45 visita a ONG Pontes de Amor, em Uberlândia, às 14h30 visita a empresa Yamo de Uberlândia. Às 16h participa de recepção no comitê do Novo em Uberaba, às 17h15 visita o Café do Mercadão, no Centro Histórico, às 18h tem reunião com entidades empresariais na Associação Comercial e Industrial de Uberaba e às 20h30 tem jantar com filiados do partido Novo em Uberaba.

Jair Bolsonaro (PL): tem atividades de campanha em Londrina (PR) e Prudentópolis (PR).

Léo Péricles (UP): tem agenda no Rio Grande do Sul.

Lula (PT): Pela manhã, visita fazendas com certificação de práticas sustentáveis nos municípios de Jequitaí e São João da Ponte, em Minas Gerais. Às 18h participa de ato no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre.

Padre Kelmon (PTB): às 10h30 recebe apoiadores no Aeroporto de Salvador, às 11h segue para Caboto em Candeias (BA), 12h visita a Comunidade de Bananeiras, 14h almoça com lideranças políticas e apoiadores na Comunidade de Botelho, às 16h visita a Comunidade e Igreja de Nossa Senhora das Neves, às 17h realiza com apoiadores e político a Travessia Ilha de Maré x Salvador chegando a Base Naval de Aratu e às 19h participa de jantar e encontro com Cadeirantes de Salvador no bairro do Imbuí.

Simone Tebet (MDB): às 9h, visita o Mercado Reviver em São Luís. Às 15h, visita a Feira dos Goiânos em Brasília.

Sofia Manzano (PCB): agenda não informada.

Soraya Thronicke (União): às 8h concede entrevista online à Rádio Som Maior de Santa Catarina, às 11h participa do ciclo de debates A Engenharia, o Estado e o País, organizado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e às 13h visita a feira de soluções do mercado de hospitalidade “Equipotel” na São Paulo Expo.

Vera (PSTU): às 9h participa de caminhada no Setor Comercial Sul de Brasília. Às 10h30 recebe Carta dos Andes-SN aos presidenciáveis em Brasília, às 13h participa um almoço-conversa com representantes da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) em Brasília.

Edição: Fábio Massalli