Podem participar estudantes matriculados em unidades de ensino públicas ou privadas

Publicado: 16.09.2022

Foto: Tathy Serbêto

As inscrições para os Jogos da Primavera de 2022 já estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. São 15 modalidades desportivas com o objetivo de promover a integração dos estudantes de diferentes unidades de ensino da cidade, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Para participar, basta preencher as fichas disponibilizadas às instituições pelo link abre.ai/jogosdaprimavera2022 e prestar atenção no regulamento.

“Os jogos fortalecem o vínculo entre os professores e alunos, estimulam a prática desportiva e valorizam o caráter educativo e socializador do esporte. Ficamos muito felizes com o retorno desse evento, que envolve milhares de estudantes e professores de toda a cidade, após o período de pandemia”, explica a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

As modalidades esportivas contempladas nas competições são atletismo, capoeira, judô, badminton, futsal, karatê, tênis de mesa, basquete, handebol, natação, voleibol, patins, skate, queimada e xadrez. Cada uma tem diversas categorias, incluindo crianças, jovens e adultos. Nas modalidades coletivas, a unidade de ensino pode inscrever um grupo de estudantes para cada categoria. Já nas individuais, não há limite para a quantidade de inscrições.

Além da prática esportiva, também acontece o tradicional desfile de abertura e o concurso de rainha, rei e princesas dos Jogos da Primavera, abrilhantando ainda mais a realização dessa grande confraternização estudantil. Para participar do concurso, que vai acontecer no Teatro Municipal de Anápolis no dia 11 de outubro, as instituições devem inscrever os estudantes entre os dias 15 e 26 de setembro, por meio do preenchimento do formulário disponibilizado em anexo no regulamento. O desfile de abertura vai acontecer no dia 21 de outubro, às 18h30, no Ginásio Internacional Newton de Faria, e contará com a participação de todas as unidades inscritas.