Mestre Renato da Costa, um dos únicos 7 mestres da América Latina habilitado pela Federação Sul Americana de Krav Maga, vai mostrar como o cidadão comum pode se defender usando, por exemplo, um molho de chaves, uma cadeira, uma caneta, uma revista e outros objetos do cotidiano

Publicado: 16.09.2022

Você está em perigo. Alguém ameaça a sua vida e você está desarmado. E agora?

Sabia que existe uma técnica de defesa pessoal vinda de Israel chamada Krav Maga que te ensina a se defender usando os objetos mais comuns que podem estar ao seu alcance, como um molho de chaves, uma mochila, uma caneta ou uma revista, por exemplo?

No dia 18 de setembro, Goiânia (GO) receberá o Mestre Renato da Costa para ministrar um treinamento de Krav Maga especificamente com o uso de objetos comuns do nosso cotidiano. O curso vai simular situações em que esses objetos serão complementares às técnicas do Krav Maga, seja para imobilizar um agressor, seja em uma defesa ou em um contra-ataque.

Com mais de 30 anos de treinamento, Mestre Renato é um dos únicos 7 mestres da América Latina habilitado pela Federação Sul Americana de Krav Maga, entidade referência mundial em qualidade e precursora do Krav Maga na América Latina.

Ele explica que a modalidade de defesa pessoal israelense foi criada na década de 40, por Imi Lichtenfeld, para possibilitar que qualquer pessoa, independentemente de tamanho, idade, sexo ou porte físico pudesse se defender de um ou mais agressores, armados ou não. “Isso significa que o Krav Maga não é uma modalidade de competição e sim uma técnica de defesa na qual o único objetivo é voltar vivo para casa”, diz Mestre Renato.

As técnicas do Krav Maga são simples, rápidas e objetivas. Os movimentos buscam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor. O treinamento, feito por profissionais habilitados, simula situações próximas à realidade para preparar o aluno tanto fisicamente como psicologicamente para controlar seu medo e suas reações.

“O resultado, físico e emocional vai além do tatame e se reflete na qualidade de vida das pessoas”, conta Mestre Renato. E completa: “Hoje, homens e mulheres, civis e militares adotam o Krav Maga no mundo inteiro por sua eficiência.”

As pessoas interessadas em participar, mesmo que nunca tenham praticado nenhuma arte marcial, podem obter mais informações e se inscrever no link:

https://kravmagaseminarios.lojaintegrada.com.br/uso-de-objetos-comuns-na-defesa-pessoal-local-florianopolis-sc

Mestre Renato da Costa

Sobre a Federação Sul Americana de Krav Maga – referência mundial em qualidade, é a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina e Portugal, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

É presidida por Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Vivendo no Brasil desde 1990, Grão Mestre Kobi forma e atualiza pessoalmente seus instrutores, garantindo a qualidade e a ética do Krav Maga praticado na Federação Sul Americana de Krav Maga.

Visite o site: www.kravmaga.com.br

Facebook: @mestrekobikravmaga

Instagram: @kravmaga_mestrekobi

Twitter: @KravMagaKobi

Youtube: Krav Maga das Américas