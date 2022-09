Com bolsa de R$ 6 mil, cada trabalho será supervisionado por um professor universitário e terá três meses para a realização

Publicado: 20.09.2022

O Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec) publicou no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira (16), o resultado da seleção de projetos de extensão universitária, na modalidade “soluções na área de tecnologia da informação e comunicação para a gestão pública”. Foram selecionados três projetos: dois deles do curso de Engenharia de Software, da UniEvangélica, e outro de Ciência da Computação, do Instituto Federal de Goiás (IFG).

“Ações como essas buscam fomentar ideias inovadoras e soluções através das ações propostas. Anápolis tem todas as condições de se tornar um grande polo de inovação e tecnologia”, disse o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins.

Os trabalhos escolhidos foram: “Ferramenta de busca personalizada para integração cliente e negócio”, em que será desenvolvido um portal focado em divulgar restaurantes, bares, eventos, dentre outros, com o objetivo de fomentar a atividade econômica e o segmento local; “A revolução do turismo anapolino no meio digital”, com a proposta de dinamizar o potencial turístico da cidade, por meio da internet; e “Assistente virtual e inteligência para recomendar vagas de emprego e selecionar candidatos”, que busca ser mais uma forma de auxiliar empregadores e colaboradores para a aumentar a empregabilidade do município.

A seleção é uma das ações do CEITec de fomento a ideias inovadoras, buscando despertar nos estudantes universitários, da área de TI, a criação de projetos focados na melhoria de vida da população. O início dos trabalhos se dará após a assinatura do Termo de Outorga, que será firmado entre a Prefeitura e os acadêmicos selecionados. Cada um dos projetos, que terá supervisão de um professor universitário, terá três meses para a realização e receberão uma bolsa de R$ 6 mil.