As inscrições para oficinas de tênis de mesa, parataekwondo e basquetebol em cadeira de rodas estão abertas

Publicado: 20.09.2022

Foto: Arquivo

Anápolis recebe neste sábado, 24, mais uma edição do Festival Paralímpico, realizado em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência para trabalhar, de forma lúdica e recreativa, a importância da inclusão. A cidade recebe o evento pela quarta vez no Ginásio Internacional Newton de Faria, a partir das 8h. A realização é do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), com patrocínio das Loterias Caixa e apoio da Prefeitura de Anápolis.

“Além de nossa referência nacional nas mais diversas modalidades esportivas, temos a satisfação em receber esta festa que mostra ao público a importância do paradesporto e o desenvolvimento dos atletas paraolímpicos”, explica o diretor de Esportes, Eduardo Junqueira.

Serão realizadas três oficinas: tênis de mesa, parataekwondo e basquetebol em cadeira de rodas. Podem participar crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, com um total de 150 vagas, sendo reservadas 120 para inscritos com deficiência e 30 para não deficientes. As inscrições são gratuitas e realizadas de forma online pelo link https://abre.ai/festivalparalimpico2022, sendo necessário o preenchimento do formulário digital pelos pais ou adolescentes.

Anápolis entra numa rede de núcleos que conta com 105 espaços nas 27 unidades federativas do Brasil. O evento também faz uma homenagem aos paradesportistas, que comemoram o Dia Nacional do Esportista Paralímpico no dia 22 de setembro.