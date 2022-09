Com a conclusão do projeto, com prazo previsto de 18 meses, prefeito Roberto Naves resolve problema histórico da cidade

Publicado: 21.09.2022

Foto: Paulo Morais

Com a assinatura da ordem de serviço para início das obras do novo Centro Administrativo de Anápolis, nesta terça-feira (20), o prefeito Roberto Naves resolve uma antiga questão da cidade. No local, seria construída a sede da Câmara Municipal, mas uma sequência de problemas que se arrastou por gestões passadas impedia uma solução definitiva.

“Ficamos muito felizes porque essa foi uma obra que envergonhou a cidade durante muitos anos. Foi preciso fazer todo um processo para ver o que estava errado. O que nós fizemos foi dar o tempo para que o judiciário e o Ministério Público pudessem investigar enquanto nós elaborávamos um projeto novo, que foi licitado”, explica Roberto.

O prazo para execução das obras é de até 18 meses e o valor investido pela Prefeitura para o novo espaço é de R$ 24 milhões. “Aqui vai funcionar cerca de seis secretarias, então vamos ter economia de aluguel de alguns prédios, vamos ter uma biblioteca municipal digital – a primeira da cidade –, um auditório para 243 pessoas, vagas de estacionamento para 143 carros, e aqui vai se tornar um grande cartão postal da nossa cidade”, diz o prefeito de Anápolis.