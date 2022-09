No interior o procedimento começou na segunda-feira (20)

Publicado: 21.09.2022

Eleições 2022Justiça Eleitoral inicia processo de inserção de dados e lacração de urnas eletrônicas. Aqui em Goiás, o processo começou na segunda-feira, 19, no interior do estado e nesta terça-feira, 20, em Goiânia.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) iniciou na manhã desta terça-feira, 20, o processo de lacração e de inserção de dados nas urnas eletrônicas que serão utilizadas em Goiânia no primeiro turno das eleições do dia 2 de outubro. Segundo dados oficiais do Tribunal, exatos 800 nomes de 30 partidos tinham se registrado, até o último dia 15, à disputa por uma das 41 cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Os nomes daqueles que já tiveram as candidaturas deferidas estão sendo inseridos nas urnas a partir desta terça-feira.

A carga de dados acontece logo após a geração de mídias e consiste na transferência para as urnas eletrônicas dos dados dos eleitores, de acordo com as seções eleitorais, bem como dos candidatos que concorrerão nas eleições. Em seguida, são colocados os lacres nos compartimentos das máquinas, devidamente assinados pelos juízes eleitorais das respectivas zonas eleitorais, promotores de justiça, representantes de partidos e coligações, convocados para acompanhar todo o processo.

Durante o procedimento, as urnas são configuradas para as seções eleitorais, primeiro com a inserção do cartão de memória contendo as informações dos candidatos, cargos e eleitores que votam na referida seção. Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se os dispositivos estão funcionando corretamente. Ao final, na presença de técnicos da Justiça Eleitoral e de autoridades, é realizada auditoria por amostragem das urnas preparadas, conforme determinado no art. 86 da Resolução TSE nº 23.669/2021 e nos artigos 37 a 40 da Resolução TSE nº 23.673/2021.

Segundo a juíza Maria Socorro da Silva, da 136ª zona eleitoral de Goiânia, essa auditoria é a mais importante de todo o processo eleitoral, pois é realizada em todas as zonas eleitorais do País, garantindo ampla amostragem e significativa publicidade dos procedimentos. “Esse processo tem grande relevância, pois se insere no contexto do combate à desinformação, demonstra transparência e confiabilidade do processo de votação eletrônica no Brasil”, explica a magistrada.

No interior

O mesmo procedimento nas urnas que serão utilizadas em municípios do interior de Goiás teve início na segunda-feira, 19, e a expectativa da Justiça Eleitoral é que essa fase de preparação para as eleições em 2 de outubro se encerre até o próximo dia 30. No dia seguinte, 1º de outubro, as urnas eletrônicas serão transportadas para os locais de votação.

No primeiro turno o TRE-GO vai utilizar 13.813 urnas em todo o estado, sendo que 1.500 delas vão fazer parte de uma reserva técnica. Elas serão utilizadas em caso de substituição em razão de algum problema de funcionamento das mesmas. Do total de equipamentos, mais de 7 mil são modelos novos que, segundo a Justiça Eleitoral, conferem ainda mais agilidade e segurança na hora da votação.

Fonte: Assembleia Legislativa de Goiás