Parceria entre OCB/GO e Sebrae/GO promoverá a inovação nas cooperativas em Goiás e estimulará a implantação de novas tecnologias e práticas inovadoras de gestão

Publicado: 21.09.2022

O Programa Inovacoop Goiás foi oficialmente lançado nesta terça-feira (20/09), na sede do Sistema OCB/GO. Para isto, a instituição firmou convênio com o Sebrae/GO. O objetivo é promover a inovação nas cooperativas em Goiás e estimular a implantação de novas tecnologias, transformação digital dos negócios existentes, inovação de produtos, serviços, processos, marketing e criação de novos negócios no setor.

“É um programa completo e a parceria com o Sebrae vai nos ajudar, além dos recursos financeiros, com a consultoria. Ou seja, é uma profissionalização para estimular e provocar dirigentes e colaboradores a pensar a inovação não só na área da tecnologia, mas também em processos, na gestão e capacitação de pessoas”, diz Luís Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB/GO.

O diretor administrativo e financeiro do Sebrae/GO, João Carlos Gouveia, ressalta que o convênio vai estimular pessoas e empresas a agregar valor aos negócios e gerar novos empregos no cooperativismo goiano. “Vamos ajudar a promover o fortalecimento do cooperativismo, buscando sempre a inovação, o que deve impactar inicialmente entre 200 e 450 cooperativas”, informa.

Novos empregos serão gerados e os negócios e relacionamento entre as empresas serão fortalecidos. As ações têm foco em empresas já existentes (spin-offs) e novas (startups). A inovação aberta também será estimulada pelo Programa Inovacoop Goiás, por meio da colaboração ativa com fornecedores, parceiros e comunidade de empreendedores, inovação e tecnologia, explica Victor Rios, coordenador de Inovação da OCB/GO.

Vale do Silício

Integrantes das quatro equipes vencedoras da maratona de inovação GO!Coop, realizada pelo Sistema OCB/GO, participaram na semana passada (12 a 15 de setembro) de ampla programação de visitas e palestras no Vale do Silício, na Califórnia (EUA). Também participou um grupo de cooperativistas do Sistema OCB/GO.

“Essa experiência nos proporcionou absorver a mentalidade de que é preciso pensar sempre em inovação, em escalabilidade e em projetar e ir atrás do futuro, aprendendo a ser tolerante com os erros e a buscar métodos de trabalho mais ágeis e objetivos”, diz o presidente Luís Alberto Pereira.

Ele considera que a experiência proporcionou aos participantes da viagem ampliar seus horizontes, com conhecimentos que podem ser adaptados às condições do ambiente cooperativista. “Isso, é claro, respeitando os processos que já vivenciamos e precisamos seguir e o nosso DNA de cooperativistas”, ressaltou.

Fonte: VERSA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA /ASCOM – Sistema OCB/GO