Candidatos têm compromissos no Norte, no Nordeste e no Sudeste

Publicado em 22/09/2022 – Por Agência Brasil – Brasília

Ouça a matéria:

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta quinta. Candidatos têm compromissos no Norte, no Nordeste e no Sudeste. Entre as agendas estão reuniões, encontros e corpo a corpo com eleitores.

Ciro Gomes (PDT): às 10h tem reunião com embaixadores da União Europeia.

Constituinte Eymael (DC): Agenda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo): Sem compromisso público.

Jair Bolsonaro (PL): às 9h chega no Aeroporto Internacional de Belém, às 10h10 chega no Porto de Belém – Doca de Souza Franco, às 10h20 se encontra com lideranças, às 10h40 realiza ato político. Às 15h aterrissa no Aeroporto de Manaus e às 18h faz comício no Espaço Via Torres.

Leo Pericles (UP): às 9h realiza ato público e caminhada na Praça do Ferreira em Fortaleza, às 14h participa de debate na Faculdade de Educação da UFC em Fortaleza e às 18h participa de encontro com apoiadores em Caucaia (CE).

Lula (PT): às 11h tem um encontro com representantes de movimentos e associações de idosos e aposentados em São Paulo.

Padre Kelmon (PTB): às 20h participa de debate da Conectv em São Paulo.

Simone Tebet (MDB): às 10h visita a Fiocruz e o Instituto Bio-Manguinhos no Rio de Janeiro, às 15h30 concede entrevista à Rádio Saara, às 16h faz caminhada no Saara no Rio de Janeiro.

Sofia Manzano (PCB): às 13h gravação do podcast As Mina Pod e às 20h gravação com Revolushow.

Soraya Thronicke (União): às 9h30 concede entrevista ao programa Painel Livre da TV Vale/Rádio 98 FM, às 11h grava entrevista para o programa Veja e Note da TV Veja e às 19h30 concede entrevista para o podcast Genial.

Vera (PSTU): às 6h articipa de panfletagem junto aos operários da fábrica de cimento Cimesa em Laranjeiras (SE), às 7h30 concede entrevista à Rádio Cultura em Aracaju (SE), às 12h40 concede entrevista à Rádio Neópolis FM, em Neópolis (SE).

Edição: Fábio Massalli