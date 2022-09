Cada atleta precisa doar 2 kg de alimentos não perecíveis no ato de retirada do kit

Publicado: 23.09.2022

Foto: Gislaine Matos

Os atletas inscritos para participar da 11ª edição do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que será realizada no próximo domingo, 25, às 8h, com largada em frente à loja da CAOA Cherry, no Parque São João, já podem retirar o material da prova, que inclui número de identificação e chip de cronometragem. O dia 22 está reservado para as equipes, o dia 24 para os participantes individuais, e o dia 23 para ambos.

Os 500 primeiros inscritos ainda receberão um kit com camiseta, mochila e viseira com o tema Setembro Amarelo. O objetivo é trazer mais visibilidade para a campanha, que trata da prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental. As premiações em dinheiro variam de R$ 60 a R$ 650 para as três melhores colocações (feminino e masculino) no geral, por faixa etária e por equipe. O regulamento completo, percurso e outras informações, estão disponíveis na https://www.ticketsports.com.br/e/11-circuito-anapolino-de-corrida-de-rua—1-etapa-34393.

O Circuito Anapolino, além de reforçar a importância da prática esportiva e motivar o aperfeiçoamento dos atletas, também fortalece a as ações do Programa Voluntários de Coração. Cada atleta precisa doar 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto farinhas em geral e sal, no ato de retirada do material. Toda a doação é destinada para instituições filantrópicas e pessoas em vulnerabilidade social referenciadas pelos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).