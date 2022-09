O curso é gratuito. Apenas para a inscrição será cobrada a taxa de R$ 80

Publicado: 22.09.2022

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas até o dia 5 de outubro, no site do Núcleo de Seleção, para o Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (Teccer), ofertado na Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas e Humanas Nelson de Abreu Júnior, em Anápolis.

Acesse o edital e se inscreva.

Podem se inscrever candidatos portadores de diplomas de nível superior das áreas das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Ambientais, Econômicas, Biológicas, Religião, Direito, Estética, Literatura, Farmácia e Artes, entre outras áreas afins às linhas de pesquisa do Programa.

O curso é gratuito. Apenas para a inscrição será cobrada a taxa de R$ 80, cujo boleto pode ser retirado exclusivamente pela internet, no site do Núcleo de Seleção.

O mestrado ofertará três linhas de pesquisa: Linha 1 – Dinâmicas Territoriais e Relações de Poder no Cerrado; Linha 2 – Saberes, Sociedade e Natureza no Cerrado; Linha 3 – Patrimônio e Expressões Culturais no Cerrado.

O processo seletivo será dividido em cinco etapas. Na 1ª etapa, acontecerá a prova dissertativa (eliminatória e classificatória) sobre o tema da linha de pesquisa escolhida pelo candidato; na 2ª etapa, será a análise do pré-projeto de pesquisa; 3ª etapa, prova de suficiência em Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês); 4ª etapa, análise e pontuação do currículo; e 5ª etapa, entrevista.

Comunicação Setorial|UEG