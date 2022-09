Órgão municipal também realiza feirões que, na última edição, teve R$ 8 milhões de dívidas renegociadas

Publicado: 22.09.2022

Foto: Paulo Morais

Nesta semana, a van do Procon Anápolis está estacionada, das 9h às 16h30, em frente ao Colégio Estadual Herta Layser Odwyer, localizado na Rua P-53, quadra 20, Jardim Progresso. Essa ação, que vai até sexta-feira, 23, faz parte de uma política de descentralização de atendimento do órgão, que busca continuamente estar cada vez mais próximo do consumidor. O atendimento móvel é o mesmo oferecido na sede, onde os agentes tiram dúvidas, dão orientações e recebem denúncias.

“O Procon é um órgão que tem grande credibilidade com a população. Tanto que o número de pessoas que o procuram diariamente é muito grande. E na gestão atual ele tem feito um trabalho muito próximo da população buscando resolver os problemas. Temos em mente que na relação de consumo podem existir conflitos entre quem compra e quem vende e o Procon está aí para estabelecer a paz. Por isso é importante que o Procon vá até a sociedade, procure os problemas que as pessoas têm diariamente nas suas relações de consumo e procurem resolvê-los da melhor forma possível”, diz o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira.

A aposentada Maria Zeneide Alves, 75 anos, mora no Jardim Progresso há 28 anos e disse que é de grande ajuda para a população local a presença da van. “Estava passando por essa rua da escola e vi essa van do Procon. Eu estava precisando muito e parei aqui para ser orientada sobre uns problemas de banco que estou passando. Se Deus quiser, eu vou resolver”, afirma.

Semanalmente a van do Procon tem percorrido a cidade. Na próxima semana, o atendimento móvel estará no distrito de Interlândia, em frente à subprefeitura. “Isso tem possibilitado ao consumidor anapolino um acesso ao órgão com mais facilidade, mais praticidade e economia, dando a esse atendimento a mesma celeridade, como se ele estivesse na própria sede do Procon”, explica o diretor do órgão Wilson Velasco.

Como forma de potencializar os atendimentos, o Procon Anápolis realizou, no mês passado, a 3ª Feira de Renegociação de Dívidas. Essa ação permitiu que consumidores inadimplentes tivessem a oportunidade de saldar seus débitos. “Tivemos praticamente acima de R$ 8 milhões renegociados, o que supera a marca dos dois feirões anteriores em quase o dobro. Isso demonstra que o consumidor anapolino aceitou o projeto, que tem sido salutar para o município. Com essa renegociação eles voltam a consumir, então é bom para a indústria, é bom para o comércio local e é bom para o consumidor. Acaba sendo uma oportunidade para todos ficarem em dia com suas contas, o que traz para a cidade retornos muito positivos”, conclui Wilson.