Cerca de 600 estudantes são atendidos em unidades da rede municipal de ensino

Publicado: 24.09.2022

Foto: Paulo Morais

Despertar habilidades e talentos para diferentes áreas artísticas e esportivas é um dos objetivos do Programa Integração, que envolve as secretarias de Educação e de Integração Social, Esporte e Cultura. Aulas de dança, teatro, música, os mais variados esportes e muitos outros conteúdos são ministrados no contraturno das aulas. O programa foi instituído pela Lei Municipal nº 4.149/2021 e teve, nesta semana, o lançamento oficial no Teatro Municipal.

Como o próprio nome diz, o programa compreende um atendimento integral voltado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, referenciados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Além dos serviços já citados, de esporte e cultura, é garantido acompanhamento pedagógico, assistência social, desenvolvimento de atividades de lazer e diversão, conscientização sobre a proteção e preservação ambiental, além de noções básicas sobre saúde, como higiene e prevenção de agentes nocivos à saúde. “O programa abre a mente das crianças para que elas possam sonhar e, mais importante, buscar caminhos para tornar os sonhos realidade”, diz o vice-prefeito, Márcio Cândido.

“Agradecemos por ter estas aulas que tornam a escola ainda mais interessante e com muitas descobertas”, destaca a aluna Ana Luisa dos Santos Silva, de 11 anos, estudante da Escola Municipal Josephina Simões. Junto à unidade escolar, que está localizada no setor Industrial Munir Calixto, estão sendo atendidas as escolas Clóvis Guerra (Jaiara Norte), Inácio Sardinha de Lisboa (Distrito de Interlânia), Ayrton Senna (Filostro Machado) e Walter Beze (São Lourenço).

O lançamento contou com a peça “Fabinha no mundo do Integração”, feita por estudantes da rede municipal de ensino, fazendo uma abordagem artística ao explicar como é realizado o programa. Alunas da Escola de Dança de Anápolis apresentaram um número artístico e também teve contação de histórias com a servidora Thaís Costa (CMEI José Epaminondas Roriz), com o tema “Bom dia todas as cores”, baseado na obra da escritora brasileira Ruth Rocha. Estiveram presentes no evento Andrea Lins, secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, e Eerizania de Freitas, secretária municipal de Educação.

Direitos garantidos

A Prefeitura de Anápolis abriu dois editais para seleção de entidades da sociedade civil, visando a promoção, defesa e proteção da criança e adolescente no município. O edital 003/2022 viabiliza a realização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com chamamento aberto até 12 de outubro. Serão selecionadas 10 entidades para a realização de oficinas do programa com investimento de até R$ 12 mil cada. Já o edital 006/2022 viabiliza o financiamento de projetos pelo Fundo da Infância e Adolescência (FIA), contemplando 15 instituições com até R$ 40 mil. As propostas serão recebidas para análise entre os dias 29 de setembro e 28 de outubro deste ano. Os recursos do FIA são oriundos da doação de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, ou por meio de doação direcionada. Os editais estão disponíveis para consulta na página www.anapolis.go.gov.br/publicacao-de-editais.