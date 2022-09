Neste sábado, 24, o público está convidado para uma roda de histórias no Parque Ipiranga com apresentação de artistas convidados

Publicado: 24.09.2022

Foto: Arquivo PMA

Criar mundos e personagens para levar o público numa viagem pela imaginação. A Semana Municipal do Contador de História começou hoje percorrendo cinco escolas municipais da cidade. São 19 artistas convidados que também se apresentarão neste sábado, 24, no Parque Ipiranga, às 15h, gratuitamente, para toda a população.

Vindos de Anápolis, Itumbiara, Goiânia, Alexânia e Brasília, os contadores de histórias se apresentam para todas as idades – neste ano com foco no público escolar. “A contação de histórias é uma das mais tradicionais expressões artísticas populares e que hoje ganha um grande potencial em levar ao público um diálogo com a educação, meio ambiente e desenvolvimento humano”, aponta a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Na programação de sábado, o público poderá conferir as apresentações, que contam com os mais diversos estilos de personagens e performances. O evento tem entre seus objetivos o fortalecimento da diversidade cultural anapolina, através de uma expressão que é ancestral no desenvolvimento humano. “Teremos a oportunidade de assistir e interagir com artistas que levam ao público o que há de mais profundo nas nossas raízes culturais”, destaca a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Escolas participantes

As apresentações percorrem as unidades escolares Clóvis Guerra (Jaiara Norte), Inácio Sardinha de Lisboa (Distrito de Interlânia), Josephina Simões (Industrial Munir Calixto), Ayrton Senna (Filostro Machado) e Walter Beze (São Lourenço). As cinco fazem parte do Programa Integração.