3ª edição do Concurso Fotográfico Yocihar Maeda

Publicado: 25.09.2022

As inscrições para a terceira edição do Concurso Fotográfico Yocihar Maeda da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) continuam abertas. Neste ano, o desafio lançado aos amadores e profissionais da fotografia passa pelo seguinte tema: “Viver em Goiás – Clique Cotidiano”. A ideia é captar a beleza ou propor um olhar diferente sobre momentos do dia a dia.

De acordo com a organização do concurso os participantes podem apresentar fotos de paisagens urbanas ou naturais, além de animais, pessoas e monumentos. Os interessados em participar da nova edição do concurso fotográfico devem enviar as suas capturas até o dia 18 de outubro, prazo máximo para a entrega do material.

Seis participantes (três da categoria profissional e três da categoria amadora) serão premiados com valores que variam entre R$ 1.000,00 e R$ 4.000,00, além de troféus. Ao todo, o concurso distribuirá um montante de R$ 15 mil em prêmios. As fotografias serão avaliadas por quatro jurados que terão como parâmetro os critérios estabelecidos no edital do concurso. Pessoas de todas as idades podem participar, exceto servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados da Alego.

O objetivo é despertar a criatividade, reconhecer talentos e valorizar as potencialidades de Goiás. O concurso é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação Social do Legislativo goiano. As inscrições devem ser feitas no site oficial do certame. Clique aqui para acessá-lo.

Edições anteriores

Na primeira edição do concurso, realizada no ano de 2020, os candidatos compartilharam os seus talentos e olhares artísticos inspirados nas mudanças de perspectivas trazidas pelo distanciamento social com o tema “Um Olhar Pela Janela”. Ao todo, foram 296 inscritos, dos quais 77,4% participaram pela categoria amadora e 22,6% pela profissional.

Na segunda edição, realizada em um cenário ainda pautado pelos efeitos da covid-19, o tema central foi o seguinte: “Os Desafios da Educação em Tempos de Pandemia”. À época, um estudo do Banco Mundial, divulgado no início de 2021, mostrou alguns impactos negativos no processo ensino-aprendizagem na América Latina. O levantamento apontou que 70% das crianças brasileiras poderiam não aprender a ler adequadamente.

Todas essas questões e muitas outras ainda são vivenciadas por alunos, pais e educadores. Foram exatamente os desafios de quem lida com a Educação desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil que a 2ª edição do Concurso Fotográfico Yocihar Maeda se propôs a mostrar.

Yocihar Maeda

Promovido em homenagem a um dos maiores profissionais do cenário fotográfico goiano, o concurso rememora a passagem de Yocihar Maeda, ou Maedinha (como era conhecido entre os mais próximos), pelo Legislativo estadual, onde atuou por mais de 30 anos. O homenageado foi um dos profissionais de fotografia mais requisitados pelos deputados estaduais, diretores e colegas de trabalho.

Maeda iniciou sua carreira na Assembleia ainda no ano de 1988. Desde o princípio, atuou no departamento de imprensa da Casa de Leis tendo, no decorrer de sua passagem, cativado todos os que com ele conviviam.

O fotógrafo, nascido em 3 de agosto de 1952, faleceu em 27 de janeiro de 2020, aos 67 anos, vítima de um câncer na bexiga. Maeda, que era natural do Mato Grosso do Sul, deixou duas filhas e dois netos, além de um vasto legado sinônimo de humildade, empatia, hombridade e talento.

Agência Assembleia de Notícias