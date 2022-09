Sede do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, no Instituto de Informática da UFG

Programa prevê projetos educacionais para os mais diversos setores da sociedade

Publicado: 25.09.2022

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia-UFG), é a primeira instituição a receber o programa Nvidia AI Nation na América Latina. Já reconhecida pelo primeiro Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) no Brasil, a Universidade estabeleceu essa parceria com a Nvidia, pioneira em computação acelerada, com a proposta de colaborar com o crescimento de computação acelerada no país, trabalhando juntos para expandir o acesso à capacidade de processamento para a indústria e o meio acadêmico.

Para isso, a parceria consiste no apoio a pesquisadores locais, comunidades de desenvolvedores e empreendedores de inteligência artificial (IA) para entender como a computação acelerada por graphics processing unit (GPU), ou unidade de processamento gráfico, pode ajudá-los a treinar, implantar e incorporar modelos de IA da nuvem. Por meio do Nvidia AI Nation, a IA pode ser usada como um motor para crescimento econômico, um protetor da saúde pública e como uma ferramenta para melhorar e expandir os serviços aos cidadãos.

Além disso, a proposta inclui identificar oportunidades para suportar as iniciativas de assistência humanitária, resposta a desastres e ação climática do Brasil, como previsão e resposta a desastres naturais, reconhecendo a urgência de monitorar e mitigar o impacto das mudanças climáticas nas cidades, recursos naturais, infraestrutura e economia.

“Estabelecer esta parceria inédita com a Nvidia é um passo muito importante para colocar o Brasil em uma posição competitiva na corrida global promovida pelos avanços em inteligência artificial. Para nós do Ceia, esta parceria é um reconhecimento muito importante do trabalho realizado ao longo dos anos que nos coloca em igualdade de condições com movimentos em outros países”, afirma a diretora-executiva do Ceia-UFG, Telma Soares. Segundo o coordenador científico do Ceia-UFG, o professor do Instituto de Informática da UFG, Anderson Soares, a parceria irá contribuir com todos os atores do ecossistema de inovação, sejam eles do setor público, privado ou do terceiro setor, com destaque a aceleração de startups de base tecnológica.

“O programa AI Nation é um importante passo para a Nvidia se conectar com os governos e políticas públicas para aprimorar a vida de cidadãos do Brasil e de todo o mundo. A computação acelerada, IA e soluções direcionadas para áreas como transporte, saúde, segurança e cidades inteligentes têm muito a acrescentar na sociedade. O programa coloca o mercado brasileiro em pé de igualdade com as grandes potências tecnológicas do mundo”, ressalta o diretor da divisão Enterprise na Nvidia na América Latina, Marcio Aguiar.

Ceia-UFG

O Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi lançado em 2019, a partir de uma política pública da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), no formato de tríplice hélice (academia, governo e empresas). O Ceia promove diversas ações sociais, dentre elas, o apoio e a promoção da Olimpíada Brasileira de Robótica para o ensino básico, a formação de professores para o uso e disseminação de ferramentas para inclusão digital bem como o desenvolvimento de soluções digitais junto ao setor público que beneficiem a sociedade em geral.

O Ceia também é uma unidade Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), organização social qualificada pelo poder público federal, no tema de inteligência artificial e possui contratos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) com 45 empresas privadas (sendo 3 delas estrangeiras) e 4 órgãos públicos. O Ceia gere cerca de 60 milhões de reais em projetos de inovação e 320 pesquisadores de inteligência artificial. Também atua em diversas áreas econômicas, tais como: saúde, energia, logística, indústria, agronegócio, finanças e veículos autônomos. Tudo isso sempre utilizando ferramentas de inteligência artificial para concepção de produtos inovadores e promovendo, a partir dos projetos, a formação e capacitação de alunos em nível de graduação, mestrado e doutorado.

Fonte: Ceia UFG e Nvidia