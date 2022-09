A primeira etapa, no último domingo, reuniu mais de 3,5 mil atletas

Publicado: 28.09.2022

Foto: Gislaine Matos

As inscrições já estão abertas para a segunda etapa do 11º Circuito Anapolino de Corrida de Rua. Como de costume, as inscrições são realizadas online pelo link https://abre.ai/circuitoanapolinodecorridaderua, com distribuição de kits para os 500 primeiros inscritos. O prazo vai até o próximo dia 9 de outubro e a prova será realizada no dia 23 de outubro, com um percurso de 5,2 km que passará pelos bairros Jundiaí e JK Nova Capital. A novidade desta etapa é o novo horário de largada, que será às 7h30.

Para confirmar a inscrição e receber o material de prova, os atletas precisarão levar 2 kg de alimentos não perecíveis, com exceção de farinhas em geral, sal e açúcar, nos três dias que antecedem a prova. “Chegamos a esta segunda etapa com uma expectativa muito boa. Na primeira, arrecadamos mais de 3,6 toneladas de alimentos e percebemos a participação de muitos atletas novos na prova”, aponta o diretor de Esportes, Eduardo Junqueira.

Na manhã do último domingo, 25, foi realizada a primeira de quatro etapas que acontecem este ano. Foram 5,1 quilômetros de percurso, com cerca de 3,5 mil atletas. Em menos de 16 minutos de prova, os vencedores já cruzavam a linha de chegada. “Essa é minha primeira vitória no circuito. Voltamos da pandemia com mais garra e vontade de competir numa prova reconhecida em todo o Estado”, declara Ronan Moraes da Silva, de 23 anos, da equipe Acop de Porangatu (GO), que alcançou o primeiro lugar no masculino geral.

“Além de ser um incentivo à saúde de todos os anapolinos e convidados, as provas possibilitam alcançar índices para participação em provas de nível nacional e internacional”, disse Jordânia Loren Costa, de 36 anos, da equipe Corujão Running, que competiu na Minimaratona 24 de Julho, e garantiu vaga para a Corrida Internacional de São Silvestre, em dezembro deste ano, em São Paulo.

Cronograma de retirada do material da prova

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

Equipes:

Data: 20/10

Horário: 9h às 17h

Equipes e participantes individuais:

Data: 21/10

Horário: 9h às 17h

Participantes individuais:

Data: 22/10

Horário: 9h às 14h