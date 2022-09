Durante todo o mês foram realizadas atividades voltadas para a valorização da vida

Publicado: 29.09.2022

Foto: Divulgaçãp

Uma grande mobilização em favor da vida e de prevenção à saúde mental acontece nesta sexta-feira, 30, das 8h às 12h, na Praça Bom Jesus, para marcar o encerramento do

Setembro Amarelo, campanha instituída em 2005 como oportunidade para ações de prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental.

Na ocasião serão realizadas atividades coletivas de conscientização e prevenção à saúde mental e à importância de valorizar a vida, por meio da música, dança, poesia e artesanato em trabalhos realizados pelos próprios usuários de todas as unidades da saúde mental. “A arte é uma das terapias ocupacionais utilizadas e que, além da adesão de usuários, propõe resultados extremamente positivos no tratamento dos pacientes”, conta o gerente de Saúde Mental, Marco Aurélio Lima.

Além disso, haverá apresentações culturais, palestras, contação de histórias, espaço kids, bazar das unidades (materiais produzidos pelos pacientes), odontologia móvel, aferição de pressão e teste rápido, orientação nutricional, corte de cabelo, espaço da oportunidade, entre outras atrações.

Durante todo o mês de setembro foram realizadas ações nas três unidades do Caps (Crescer, Viver e VidAtiva) e nos postos de saúde. “Também foram promovidas atividades ao público em espaços abertos com grande circulação de pessoas e visibilidade, chamando atenção para o tema de valorização da vida”, acrescenta Marco Aurélio Lima.

Rede

A rede de atenção à saúde mental de Anápolis é composta por três unidades do Caps e o Espaço Florescer (Ambulatório Municipal de Saúde Mental), que trabalham mediante encaminhamento das unidades de saúde. O Centro de Apoio Psicossocial da Infância e da Adolescência (Capsi Crescer) atende crianças e adolescentes (zero a 18 anos) que possuem algum tipo de transtorno mental. A unidade conta com psiquiatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Essa mesma equipe multidisciplinar é encontrada nos Caps AD Viver, um serviço específico para o cuidado e atenção continuada às pessoas com necessidades em decorrência do uso de álcool e drogas. Já o Vidativa acolhe aqueles que possuem qualquer transtorno ou problema de saúde mental, a partir de 18 anos.

É importante ressaltar que os Caps AD Viver e Vidativa funcionam 24h. O sistema foi implantando recentemente pela atual gestão para acolher os pacientes em momentos de crise. Também foi inaugurado o Espaço Florescer – Ambulatório de Saúde Mental – para pacientes infantis e adultos com transtornos classificados como leves e moderados.