Publicado: 01.10.2022

Candidato a deputado federal do MDB conquistou a simpatia dos eleitores anapolinos pelas propostas e por representar forte alternativa aos grupos do PT e do prefeito Roberto Naves

As pesquisas comprovam: o empresário e profissional da saúde Márcio Corrêa (MDB) é grande favorito no eleitorado de Anápolis para a eleição de deputado federal no próximo domingo. Segundo o levantamento do instituto Direct, divulgada em 28 de setembro, o candidato tem 7,2% das intenções de voto dos eleitores anapolinos, tecnicamente empatado com o petista Rubens Otoni (8,1%), que está no seu quarto mandato de deputado federal.

Vários fatores explicam este favoritismo de Márcio Corrêa, que disputa pela primeira vez a eleição para a Câmara Federal: o recall da eleição para a Prefeitura de Anápolis em 2018, quando surpreendeu o eleitorado pelo conhecimento das demandas da cidade e pela qualidade das propostas para resolvê-las; a sua campanha robusta deste ano, com apoiadores de peso e estrutura de trabalho; e por ser uma forte e competitiva alternativa aos grupos do PT e do prefeito Roberto Naves (PP) na cidade.

Outro fator relevante é que o eleitorado de Anápolis, de forma majoritária, é contra a volta da esquerda no poder. E Márcio Côrrea defendeu na campanha eleitoral deste ano uma agenda liberal para o Congresso Nacional, além ser uma figura naturalmente identificada com a família anapolina, com os valores cristãos e entusiasta do livre empreendedorismo. Isto deve favorecer ainda mais o candidato do MDB nesta reta final, canalizando os votos dos eleitores que se identificam mais com os ideais da direita.

Entretanto, Márcio Corrêa conseguiu tornar a sua candidatura forte e uma das favoritas para a Câmara Federal não só por crescer no eleitorado de Anápolis, mas também ao conquistar apoios de lideranças em mais de 100 municípios goianos e fazer dobradinha com mais de 40 candidatos a deputado estadual. Se tornou uma liderança de porte estadual, o que fortalece a representatividade de Anápolis, que é a sua principal base eleitoral.

Com suas propostas para a geração de empregos, qualificação profissional para o novo mercado de trabalho, defesa de uma saúde de qualidade e retomada de investimentos em infraestrutura, dentre outras, Márcio Corrêa também conquistou o apoio formal de segmentos importantes da sociedade civil. Por exemplo, a Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), que pela primeira vez na sua história anunciou abertamente o apoio a um candidato a deputado federal. O Sindicato do Metalúrgicos de Anápolis (Sindmetana) também fechou apoio ao emedebista.

Outro apoio substancial foi de lideranças da área da saúde, que elogiaram as propostas de Márcio Corrêa para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão na rede pública e também as condições de trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente dos hospitais, como médicos, enfermeiros e auxiliares. Nomes conhecidos de Anápolis, como o infectologista Marcelo Daher e o cardiologista Walter Vosgrau, gravaram vídeos pedindo votos para Márcio.

O candidato anapolino também conta com a simpatia declarada de outro filho ilustre da cidade: o governador e candidato à reeleição Ronaldo Caiado (União Brasil), que elogiou diversas vezes Márcio pela capacidade de trabalho. Num evento de campanha, Caiado brincou que via “rastro do Márcio” em quase todos municípios do Estado e que isto era sinal de que o emedebista deve ser eleito) e pela lealdade aos princípios que defende.

O fato de também atuar politicamente com independência em Anápolis e não participar do grupo do prefeito Roberto Naves (PP), que vive uma fase de desgastes na gestão, é outro fator que pode somar votos. Eleito deputado federal, Márcio será um nome que pode se contrapor a decisões equivocadas da prefeitura e ajudar a população e servidores públicos a fazerem valer suas demandas junto à administração municipal.

Por todos estes motivos, Márcio Corrêa alçou à condição de ser um dos poucos nomes que deve ter mais de 100 mil votos na corrida por uma cadeira na Câmara dos Deputados em Goiás nas eleições deste ano.