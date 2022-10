Publicado: 01.10.2022

Campo Limpo foi o município escolhido pelo candidato a deputado federal Márcio Corrêa (MDB) para encerrar sua campanha pelo interior goiano, nesta sexta-feira (30). Ao lado da prefeita Graciele da Arte Trigo, o candidato percorreu as ruas da cidade em grande carreata, parando em pontos estratégicos para conversar com a população.

Márcio já firmou um compromisso com o município para quando for eleito: modernizar a legislação ambiental para possibilitar o desenvolvimento da cidade, com atração de novas empresas e geração de empregos mais qualificados. Campo Limpo hoje vive uma série de limitações para seu crescimento e instalação de indústrias.

O saneamento básico de qualidade também é outro compromisso de Márcio Corrêa com a cidade. A ideia do emedebista é destravar investimentos em coleta e tratamento, que é também um ponto fundamental para atrair novas empresas para a cidade e também para assegurar mais saúde e qualidade de vida para a população de Campo Limpo.