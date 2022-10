Sedi quer capacitar empreendedores e professores na elaboração de editais de fomento. Aulas serão online e inscrições podem ser feitas pelo site efg.org.br. As vagas serão divididas em 12 turmas, com aulas ofertadas a partir da plataforma da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) José Luiz Bittencourt, de Goiânia

Publicado: 04.10.2022

Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), oferece curso de capacitação gratuito e on-line na área de Gestão e Negócios para empreendedores, professores e pesquisadores. São 360 vagas, que serão divididas em 12 turmas, com aulas ofertadas a partir da plataforma da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) José Luiz Bittencourt, de Goiânia. As inscrições podem ser feitas pelo site .

Lançado recentemente, o curso DE.CO.LAB – Elaboração de Projetos e Captação de Recursos – tem carga de 40 horas e visa contribuir para a capacitação do público interessado em elaborar e submeter propostas para editais de fomento de Goiás e do Brasil. As aulas serão realizadas no turno noturno.

De acordo com painel interativo da Sedi, existem hoje 24 editais abertos no País, com possibilidade de mais de R$ 2,5 bilhões em recursos para os proponentes. O público-alvo do curso é composto por empreendedores, sócio-diretores de empresa (microempreendedor individual, empresa de pequeno ou médio porte, ou startups), professores do ensino fundamental 2, ensino médio, técnico ou superior.

A realização do processo seletivo de alunos está sob a responsabilidade do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG), ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG). Desde 2021, as EFGs são administradas pela UFG pós convênio assinado entre a instituição de ensino superior e o governo estadual, por meio da Sedi.

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)