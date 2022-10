Estratégia foi definida pela Secretaria de Saúde devido às baixas coberturas vacinais, entre as quais a poliomielite, meningite, sarampo e covid-19. No dia 8 de outubro será realizado o Dia D em todo o Estado

Publicado: 04.10.2022

A população goiana terá mais uma oportunidade para vacinar as crianças menores de cinco anos e, desta forma, protegê-las de doenças graves como poliomielite, sarampo, meningite e covid-19. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde (SES-GO), prorrogou por mais uma semana a Campanha Xô Dodói, de incentivo à vacinação.

Além disso, foi anunciado mais um “Dia D”, marcado para sábado, dia 8 de outubro, quando as vacinas contra diversos tipos de doenças serão aplicadas em postos nos 246 municípios goianos. As coberturas vacinais de todos os imunizantes destinados à proteção das crianças estão bem abaixo de 90% ou 95%, metas estabelecidas como ideais pelo Ministério da Saúde.

Em entrevista coletiva, realizada na manhã desta sexta-feira (30/09), o secretário de Saúde de Goiás, Sandro Rodrigues, e a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, conclamaram os pais ou responsáveis que ainda não vacinaram as crianças a levá-las aos postos de vacinação instalados em todo o território goiano.

Paralisia infantil

O índice de vacinação contra a poliomielite, doença popularmente conhecida como paralisia infantil, está em torno de 38%. Este fato, conforme ressaltou Flúvia Amorim, “é extremamente grave porque coloca as crianças em uma situação de vulnerabilidade”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já declarou que o Brasil é um país com alto risco de reintrodução da doença devido à baixa cobertura vacinal e o acentuado fluxo migratório.

A paralisia infantil foi erradicada nas Américas, mas continua em circulação em alguns países do mundo, entre os quais o Paquistão e o Afeganistão. A doença, extremamente contagiosa, é transmitida por meio do contato com fezes ou secreções eliminadas pela boca. Ela provoca sérias limitações físicas, entre as quais a paralisia flácida dos membros inferiores.

O secretário Sandro Rodrigues acentuou que a vacina que protege a criança contra a poliomielite é extremamente segura e muito fácil de ser administrada, por meio de gotas. “Todos os municípios goianos estão orientados quanto à importância da melhoria das coberturas vacinais e vem realizando ações para atingir o objetivo”, diz ele. O êxito da vacinação depende de um esforço conjunto entre o Estado e os municípios e, principalmente, da adesão da população.

Baixas coberturas

A SES também alerta para a vacinação das crianças contra outras doenças, entre as quais a meningite. Conforme os dados divulgados, a cobertura vacinal em crianças com menos de um ano está em 74,86%. Já em crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, a cobertura da vacina contra a meningite está em 45,90%. A meningite também é uma doença grave, que afeta o sistema nervoso central do paciente.

Da mesma forma, os índices de vacinação contra o sarampo continuam baixos, em torno de 44,32%. Até o momento, apenas 12,07% das crianças de 3 e 4 anos receberam a segunda dose contra a Covid-19. Já a vacina contra a influenza foi aplicada em 57,5% das crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

