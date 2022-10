No acumulado do ano, Goiás tem saldo superavitário de US$ 11 bilhões, em comparação ao mesmo período de 2021. Estado ocupa nono lugar no ranking de exportações por Estados

Publicado: 06.10.2022

Foto: Arquivo

Com US$ 1,117 bilhão em exportações contra US$ 455,405 milhões em importações, a balança comercial de Goiás registrou saldo superavitário de US$ 662,158 milhões no mês de setembro. O montante é 114,75% superior ao resultado do mesmo mês em 2021 e coloca o Estado em 9º lugar nacional em vendas externas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia.

Entre os meses de janeiro e setembro, as exportações cresceram 46,33%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as importações permaneceram constantes. O aumento das negociações externas foi motivado, principalmente, pelo salto de vendas internacionais do complexo da soja, que saiu de US$ 61 milhões em setembro de 2021 para US$ 282 milhões no mês passado.

“O agro é fundamental para a economia de nosso Estado. São produtores que trabalham com muita seriedade e esforço para levar alimento com qualidade às mesas de goianos e brasileiros e também para o mercado internacional, frisa o governador Ronaldo Caiado. Já o secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), reforça que o desempenho de Goiás supera o nacional. “Tivemos um excelente saldo superavitário, em setembro, na contramão do País, cujo saldo foi negativo”, declara.

Os municípios que mais exportaram foram Rio Verde (21,51%), Jataí (9,36%) e Itumbiara (6,25%). O principal destino de carga foi a China, que importou 33,77% dos produtos goianos vendidos em setembro.

Brasil

No País, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4 bilhões em setembro. Conforme o Governo, as exportações somaram US$ 29 bilhões e, as importações, US$ 25 bilhões. O saldo representa queda de 9,1% na comparação nominal com o mesmo mês de 2021, quando o superávit da balança foi de US$ 4,4 bilhões. No acumulado do ano, porém, a houve saldo positivo de US$ 47,9 bilhões.

Fonte: Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás