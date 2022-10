Medida foi tomada para alcançar os mais de 77 mil potenciais usuários que ainda não procuraram a Companhia para solicitar o benefício, que concede 50% de desconto nas faturas

Publicado: 06.10.2022

Em Goiás, existem mais de 408 mil pessoas cadastradas no banco de dados do CadÚnico, do Governo Federal, na faixa de renda de extrema pobreza. Desse total, 77.610 foram consideradas elegíveis para fazer o cadastro no Programa Água Social, lançado pela Saneago em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Lei nº 21.203, de 16/12/2021. No entanto, a grande maioria desses potenciais usuários ainda não procurou a Companhia para solicitar o benefício.

Dessa forma, a Saneago decidiu mudar a estratégia para alcançar esses clientes de forma mais rápida e eficiente: nos próximos 60 dias, técnicos da Companhia farão vistoria cadastral em todos os imóveis elegíveis no Programa Água Social. A visita tem o objetivo de confirmar a titularidade e a categoria do imóvel, para inclusão na categoria Residencial Social e recebimento do benefício.

O Programa Água Social é voltado, exclusivamente, para a Categoria Residencial, e garante subsídio de 50% nas faturas da Saneago para famílias em situação de vulnerabilidade. Esse desconto, limitado ao consumo mensal de até 20 m³, incide sobre os valores da tarifa de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e sobre a tarifa básica – Custo Mínimo Fixo.

Os critérios para enquadramento são: cadastro ativo no banco de dados do CadÚnico, do Governo Federal, na faixa de extrema pobreza (renda mensal per capita de até R$ 105); e titularidade ativa na conta de água. Em conjunto, foram esses os parâmetros que apontam para a existência dos mais de 77 mil possíveis beneficiários a serem incluídos no Programa. Em tempo, vale mencionar que o Programa representa uma ampliação da Tarifa Social já existente na Saneago, que contemplava cerca de 20 mil usuários cadastrados.

Saneago