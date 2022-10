Além de disponibilizar as mudas em troca de materiais recicláveis, alimentos não perecíveis também foram incluídos na lista

Publicado: 07.10.2022

Foto: Paulo Morais

A segunda edição da campanha Troca Consciente inicia com um diferencial. Agora, além do Viveiro Municipal disponibilizar as mudas em troca de materiais recicláveis, os alimentos não perecíveis também foram incluídos na lista. O objetivo é promover a arborização urbana, além da conscientização da população sobre o descarte correto do lixo reciclável. As trocas serão realizadas em locais previamente divulgados, a partir das 9h, e serão distribuídas apenas mil mudas por dia. A próxima ação será realizada nesta sexta-feira, 7, no Parque da Jaiara.

“A campanha funciona como uma complementação do projeto de doação de mudas, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente. No ponto de troca basta preencher uma ficha para controle, fazer a troca do seu lixo reciclável ou do quilo de alimento e retirar as mudas que estiverem à disposição”, explica Ane Emanoela Marinho Cavalcantes, da Secretaria de Meio Ambiente.

Para realizar a troca, a pessoa pode levar recicláveis como plásticos (garrafas pets, embalagens, garrafas de leite ou embalagens diversas) e alumínio (latinhas ou outros materiais). Na doação entre 20 e 40 unidades desses materiais, serão disponibilizadas 10 mudas e, acima de 41 unidades, 20. Materiais eletrônicos (pilhas, baterias, celulares, teclados, entre outros) de 5 a 15 unidades, 10 mudas e, acima de 16 unidades, serão doadas 20. Além disso, será entregue 1 muda para cada quilo de alimento doado.

Na última edição da campanha, na qual foram realizadas seis ações, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, ocorreram mais de 7 mil doações de mudas. É importante destacar que a troca não pode ser realizada por dinheiro e mudas de espécies exóticas ou ornamentais não serão distribuídas.