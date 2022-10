Ação ocorrerá em 39 unidades de saúde do município, das 8h às 16h

Publicado: 07.10.2022

Foto: Arquivo

Seguindo o calendário nacional de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 8, o Dia D de vacinação contra a poliomielite e atualização do cartão de vacinas. A ação ocorrerá das 8h às 16h, em 39 unidades de saúde do município, incluindo os distritos de Goialândia e Souzânia, e o povoado de Branápolis. É importante levar o cartão de vacinas para atualização. Lembrando que esse é o último dia de prorrogação da campanha da poliomielite.

O Dia D é um reforço para que os pais ou responsáveis possam levar seus filhos para se protegerem contra doenças preveníveis e que já foram erradicadas ou controladas no Brasil. “A procura tem sido baixa em todo o país e precisamos que as crianças sejam vacinadas. É um risco que estamos correndo e, a não vacinação pode trazer doenças de volta”, informa a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Mirlene Garcia, responsável pela vacinação no município.

Devem ser vacinadas contra a poliomielite crianças de um ano de idade a menores de cinco anos. A orientação também é que sejam atualizados os cartões de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos. “Tivemos uma queda no esquema vacinal, devido à pandemia, e precisamos de uma boa cobertura. É importante garantir a imunização para garantir a saúde de nossas crianças”, enfatiza Mirlene.

Imunização

As vacinas disponíveis para atualização de cartão são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Locais de vacinação:

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Recanto do Sol

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Vila União

Unidade Dr. Ilion Fleury (Jundiaí)

João Luiz de Oliveira

Adriana Parque

Arco-Íris

Arco Verde

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Guanabara

Tropical

Jardim Suíço

JK

Munir Calixto

Parque dos Pirineus

São Carlos

São José

São Lourenço

Vila Fabril

Vila Norte

Jardim das Américas

Vila Formosa

Vila Esperança

Maracananzinho

Maracanã

Alexandrina

Jardim das Oliveiras

Paraíso

Abadia Lopes da Fonseca

Jardim Esperança

Parque Iracema

Branápolis

Goialândia

São Vicente

Souzânia