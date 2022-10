Central de Transplantes da SES aponta que ações do Setembro Verde resultaram em sete doações em apenas seis dias, beneficiando mais de 22 pacientes

Publicado: 07.10.2022

Nestes seis primeiros dias de outubro, Goiás já bateu recorde no número de doações de órgãos e tecidos, com sete doações. Só nesta quarta-feira (5), foram quatro doações que beneficiaram 22 pacientes de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.

As captações dos órgãos e tecidos foram realizadas no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Para a gerente da Central de Transplantes da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), Katiúscia Freitas, esses números são resultados da ampla mobilização pela doação de órgãos e tecidos realizada durante a campanha Setembro Verde, de conscientização sobre a importância da doação de órgãos.

“Realizamos as atividades com o intuito de mostrar como esse diálogo contribui para que as famílias atendam ao desejo de seu ente querido. Dependemos desse gesto de amor para diminuir a fila de espera e dar esperança para os pacientes que aguardam por um órgão. Quando uma família autoriza a doação, outra família se enche de alegria pelo seu familiar que será beneficiado”, explica Katiúscia.

A gerente completa que a média durante todo o ano foi de cinco doações mensais. “Fizemos um trabalho consciente, fazendo o alerta de que é necessário apenas o consentimento da família para que os órgãos sejam doados. A campanha ajuda a reforçar a mensagem para que as pessoas conversem com suas famílias sobre o desejo de ser um doador”, reforça a gerente.

Nas doações realizadas na quarta-feira, a Central de Transplantes teve apoio logístico da Força Aérea Brasileira (FAB), do Serviço Aéreo do Governo de Goiás e do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, que abriu a pista no período noturno para que o transporte dos órgãos fosse realizado.

Sessenta ações

Ao todo, a Central de Transplantes realizou mais de 60 ações no mês do Setembro Amarelo, que incluíram atividades em dois shoppings de Goiânia. Foram palestras, sessão de cinema e o 1º Passeio Ciclístico pela Doação de Órgãos e Tecidos, que reuniu mais de 340 ciclistas amadores e profissionais.

Comunicação Setorial SES-GO