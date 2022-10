Estagiários selecionados por meio de análise curricular receberão bolsa de R$ 1.000, além de vale-transporte de R$ 100. Inscrições começam na próxima sexta-feira (14)

Publicado: 10.10.2022

As inscrições para o processo seletivo terão início na próxima sexta-feira (14) e seguem até 25 de outubro, no Portal de Seleção. Não haverá cobrança de taxa de inscrição

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (10/10), o edital 005/2022 do processo seletivo para 133 vagas em diversas áreas do Programa de Estágio do Poder Executivo. A seleção é conduzida pela Secretaria da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo.

As inscrições para o processo seletivo terão início na próxima sexta-feira (14) e seguem até 25 de outubro, no Portal de Seleção (http://selecao.go.gov.br/). Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Os estagiários receberão bolsa composta por auxílio financeiro, no valor de R$ 1.000, vale-transporte no valor de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais

A seleção será feita por meio de etapa única, de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, conforme datas definidas no cronograma do edital. Após a divulgação dos aprovados na análise curricular, os estudantes farão uma entrevista junto à Gerência de Perfil e Alocação de Pessoas da Sead.

Os interessados em participar do Processo Seletivo devem estar regularmente matriculados e com comprovada frequência em cursos superiores vinculados ao ensino oficial de educação superior, reconhecido pelos órgãos regulamentadores, em uma das instituições de ensino conveniadas elencadas no edital 005/2022.

Os estagiários selecionados cumprirão jornada de estágio de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (das 14h às 18h). O período de estágio será de no mínimo seis meses e não excederá o prazo de dois anos, consecutivos ou alternados. Confira a íntegra do edital no endereço eletrônico http://selecao.go.gov.br/.

Fonte: Secretaria de Estado da Administração – Governo de Goiás