Equipes seguem cronograma de retorno a todas as cidades para entrega do benefício às mulheres contempladas que ainda não retiraram o cartão. Número de beneficiadas já ultrapassa 110 mil

Publicado: 10.10.2022

Foto: Seds

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) entregou, nesta primeira semana de outubro, cartões do programa Mães de Goiás em 16 municípios e um distrito de Goiás. A distribuição contemplou novas beneficiárias e pessoas que ainda não haviam retirado o benefício na primeira vez em que foram convocadas.

Os municípios onde houve entrega foram Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Bonópolis, Carmo do Rio Verde, Ceres, Campo Limpo, Damolândia, distrito de Domiciano Ribeiro/Ipameri, Ipameri, Nova Glória, Nova Veneza, Ouvidor, Paranaiguara, Três Ranchos, Uruana, Santa Fé de Goiás e Serranópolis.

Quando foi implementado, em agosto de 2021, a meta do programa era beneficiar 100 mil famílias com R$ 250 mensais. O benefício é destinado a mães ou responsáveis por crianças de zero a seis anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. A meta foi atingida em março deste ano e, no mês de setembro, o número de contempladas chegou a 110 mil. A base de dados utilizada é o Cadastro Único do Governo Federal.

O retorno das equipes da Seds aos municípios goianos para a distribuição dos cartões está sendo realizado conforme cronograma, cujas datas são divulgadas nas redes sociais da Seds e no site . Na véspera das entregas, a secretaria envia mensagens aos contemplados pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. As prefeituras também realizam mobilizações locais, para reforçar o comparecimento das beneficiárias. Em alguns municípios, a Seds conta com o apoio dos polos de atendimento da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

O Mães de Goiás representa um investimento anual de R$ 330 milhões do governo estadual. Como as compras feitas pelas beneficiárias são realizadas nos estabelecimentos dos municípios onde residem, o montante movimenta a economia local. O programa de distribuição de renda foi criado para atender às necessidades nutricionais das crianças na primeira infância.

Para continuar recebendo o benefício é preciso que a mãe mantenha o cadastro do CadÚnico atualizado. Caso deixe de preencher um dos pré-requisitos para participação no programa, ela deixa de receber o auxílio. O banco de dados é analisado periodicamente para garantia de cumprimento dos critérios. Com essa avaliação, as listas de contempladas são atualizadas e divulgadas no site da Seds. O Mães de Goiás exige ainda, a atualização da caderneta de vacinação das crianças.

