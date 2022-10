Edital oferece premiações de R$ 3,5 mil e R$ 5 mil e anúncio dos vencedores será dia 19

Publicado: 13.10.2022

Foto: Gislaine Matos

As inscrições para o 26º Salão Anapolino de Arte, que neste ano contemplará apenas artistas goianos, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de novembro, gratuitamente, pelo site da Associação Amigos da Galeria Antônio Sibasolly (www.amigosdagaleriasibasolly.art.br/salao-anapolino-de-arte), onde o regulamento está disponível.

“O Salão liga a cidade a um circuito global de ideias, talentos e conhecimento, seja para o público, seja para os artistas locais”, destaca a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

As duas categorias – Mostra Estadual e Fomento à Produção Anapolina – oferecem premiações de R$ 5 mil e R$ 3,5 mil para os dois primeiros colocados de cada uma. Com temática livre, as propostas podem ser individuais ou em grupo. O investimento é do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC), edital 2021, para espaços de cultura. A realização é da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esporte, e da Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Sibasolly.

O curador do evento, Paulo Henrique Silva, explica que serão selecionados nove artistas para integrar a exposição da Mostra Estadual e três na categoria exclusiva dos anapolinos. A abertura do Salão Anapolino de Arte está marcada para 19 de novembro, data em que serão anunciados os artistas premiados nesta edição.

Aos artistas de Anápolis ou que residem há mais de três anos na cidade é permitido concorrer a uma das vagas tanto na Mostra Estadual quanto no Fomento à Produção Anapolina, categoria incorporada ao Salão Anapolino na edição passada.

Artes visuais

Com 40 anos da sua fundação e 25 edições já realizadas, o Salão Anapolino de Artes é um dos expoentes nacionais do circuito das artes visuais. Além de dar acesso ao público local às obras de artistas referenciadas internacionalmente, projeta talentos anapolinos que tiveram obras já selecionadas em edições passadas, nos âmbitos nacional e internacional dos circuitos artísticos.

26º Salão Anapolino de Arte

Inscrições: até 1º de novembro de 2022

Link: www.amigosdagaleriasibasolly.art.br/salao-anapolino-de-arte

Mais informações pelo telefone (62) 3902 1089 e salaoanapolinodearte@gmail.com