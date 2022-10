Apesar de a cobertura vacinal contra poliomielite ter subido de 46%, antes do Dia D estadual, para os 54,75% registrados nesta quinta-feira (13/10), ainda é necessário avançar para alcançar meta de 95% de cobertura, definida pelo Ministério da Saúde

Publicado: 13.10.2022

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) divulgou balanço do ´Dia D estadual da Campanha Xô Dodói de Multivacinação´, realizado no último sábado (08/10), com avanço da cobertura vacinal contra a poliomielite de 46% para os atuais 54,75% registrados nesta quinta-feira (13/10).

No entanto, ainda é necessário que os pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para os postos para a vacinação de rotina, a fim de se avançar para a meta de 95% de cobertura, definida pelo Ministério da Saúde

“A realização do Dia D estadual foi satisfatória, mas ainda precisamos avançar, e faremos isso definindo estratégias de comunicação que mostrem para as pessoas que as vacinas são seguras e necessárias para a proteção da saúde de crianças e adolescentes”, frisou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, destacando ainda que os municípios serão orientados a abrir os postos de vacinação em horários alternativos, para facilitar o acesso da população aos imunizantes.

Além da vacina contra a poliomielite, durante a Campanha de Multivacinação foram disponibilizados todos os imunobiológicos que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, como a BCG, hepatite B, vacina pentavalente – que protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus tipo B, vacina contra o rotavírus humano, meningocócica C conjugada, pneumocócica 10 valente, vacina contra febre amarela e hepatite A.

Foram ofertadas ainda as vacinas tríplice viral, que imuniza contra a caxumba, sarampo e rubéola; tetra viral, que protege contra caxumba, sarampo, rubéola e a varicela; vacina monovalente contra a varicela e a vacina contra Influenza. Especificamente para as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade, foram ofertadas as vacinas contra HPV, e para a faixa etária de 11 a 14 anos de idade, a meningocócica ACWY.

Informações na internet

Os dados da multivacinação podem ser consultados pela internet, no endereço https://infoms.saude.gov.br/extensions/Multivacinacao_2022_v2/Multivacinacao_2022_v2.html

Informações sobre a campanha da poliomielite podem ser obtidas no endereço https://infoms.saude.gov.br/extensions/Poliomielite_2022/Poliomielite_2022.html

Os números são parciais e atualizados, à medida que os municípios registram as doses.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO)