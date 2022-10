Rede municipal dispõe de estrutura com foco em atendimento especializado a público feminino

Publicado: 15.10.2022

No mês destinado à conscientização das mulheres sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama e cuidar da própria saúde de um modo geral, a Prefeitura de Anápolis realiza, a partir desta sexta-feira, 14, atividades nas unidades básicas de saúde apresentando os serviços oferecidos, além de aferição de pressão, palestras, teste rápido e coleta de prevenção sem agendamento dentro da programação do Outubro Rosa 2022.

Nos dias 21 e 26, as atividades dos postos acontecem na praça em frente à unidade da Vila Esperança e no Parque da Jaiara, respectivamente. É que as unidades de saúde do Arco-Íris, Vila Esperança e Calixtolândia, se juntaram ao Cais Mulher e à equipe multiprofissional da Atenção Primária para essas duas grandes ações.

Nesses dias haverá roda de conversa com orientações sobre vasectomia, laqueadura, câncer de mama e encaminhamento para mastologista; informações sobre planejamento familiar, com apresentação dos métodos contraceptivos ofertados no município; auriculoterapia; bioimpedância; orientação nutricional; aferição de pressão; glicemia em jejum. Será oferecido café da manhã e ainda aulão de zumba, corte de cabelo e massagem, serviços em parceria com o Senac.

Rede municipal

Em Anápolis, o atendimento à mulher começa bem pertinho de casa. O caminho é a unidade de saúde mais próxima onde é disponibilizada toda a atenção primária. Além disso, oferece serviços e programas específicos como coleta de prevenção, testes rápidos, pré-natal e acompanhamento de puerpério. Também é disponibilizado atendimento em planejamento familiar.

Após esse primeiro check-up, a paciente é encaminhada para a assistência especializada. “Por isso é tão importante esse acompanhamento na atenção básica. O médico do postinho pode detectar situações e encaminhar a paciente de forma correta, o que ocasiona em diagnósticos e tratamentos mais ágeis”, destaca a diretora de Atenção Básica, Viviane Sousa.

Atualmente, o agendamento com a ginecologia possui livre demanda. “A paciente não precisa de encaminhamento para essa especialidade, podendo agendar pelo ZAP da Prefeitura, na própria unidade ou diretamente no Cais Mulher”, informa o diretor de Regulação, Danianne Marinho, que acrescenta valer a mesma regra para os exames. Basta o pedido e o cartão SUS para solicitação nestes meios.

As consultas ginecológicas, em sua maioria, são agendadas no Cais Mulher, onde também há mastologia e outras especialidades e procedimentos que necessitam de encaminhamento. Lá também são realizados exames de ultrassom e mamografia. “Além do Cais Mulher, temos as unidades prestadoras de serviços, cujas demandas foram ampliadas por causa do acúmulo de exames devido à pandemia. Mas estamos aumentando a oferta para garantir mais agilidade às nossas pacientes”, diz a diretora de Assistência Especializada, Bárbara Sousa.

Programação do Outubro Rosa:

14/10

Bandeiras – 8h às 11h e 13h às 14h

Recanto do Sol (feirão) – a partir das 18h

Vila União – 8h

São Carlos – 8h

17/10

Calixtópolis – 8h30

Interlândia – 7h30

Jardim das Oliveiras – 8h

18/10

Santa Isabel – 8h

19/10

Abadia Lopes da Fonseca – 13h

Anexo Itamaraty – 8h30

Bairro de Lourdes – 8h

Goialândia – 8h

Jardim Guanabara – 8h

Joanápolis – manhã

Parque Iracema – 8h

Santa Maria de Nazareth (Igreja Imaculada Conceição) – 14h

20/10

Souzânia – 7h30

Maracanazinho – 9h30

Vila Fabril – 8h

Munir Calixto – 9h

21/10

Outubro Rosa na Praça em frente à unidade de saúde da Vila Esperança – 8h às 12h

Branápolis – 8h

Paraíso – 14h

Recanto do Sol – 8h

Vila Norte – 8h

Jardim Alexandrina – 8h

24/10

Arco Verde – 8h

25/10

Setor Tropical – 8h

Maracanã – 9h30

Vila São Vicente – 8h30

Jardim Esperança – 8h

26/10

Outubro Rosa no Parque da Jaiara – 8h às 12h

Filostro Machado – 9h

Jardim Suíço – 8h

São Lourenço (Capela São Lourenço) – 8h30

27/10

Dom Manoel – 8h

João Luiz de Oliveira – 8h

Santo Antônio – 8h

Vila Formosa – 8h30

Vivian Parque – 8h30

JK – 8h

Consultório de Rua no Centro POP – 8h

28/10

Adriana Parque – 8h