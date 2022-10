Organizado pelo Instituto Verbena/UFG, as vagas contemplam os níveis Médio e Superior. Remuneração é de até R$ 3.095,42 mais benefícios

Publicado: 17.10.2022

O Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás ((IV/UFG), realiza processo seletivo público para o Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA GO). O edital nº 01/2022, publicado no dia 14/10/2022, prevê o preenchimento de vagas de nível Médio para Assistente Administrativo, e de nível Superior para Fiscal I e Analista I, que exigem formação em Administração. Todas as vagas têm cadastro de reserva.

A diretora Executiva do Instituto Verbena/UFG, Claci Rosso, destacou a expertise do IV/UFG em realizar uma seleção ética, transparente, com excelência em todas as fases do certame, garantindo o sigilo, a segurança e a escolha de servidores por meio dos concursos e processos seletivos públicos.

Remuneração e benefícios – Conforme o cargo/função, a remuneração mensal varia de R$ R$ 1.968,15 a R$ R$ 3.095,42. Além disso, vale alimentação no valor de R$ 700,00, mais auxílio transporte de R$ 400,00. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Inscrição – Os interessados podem se inscrever no Portal do(a) Candidato(a) de 27/10 a 22/11/2022, até as 17 horas, observando o horário de Brasília – DF. O valor da inscrição é de R$ 30,00 para nível Médio e de R$ 40,00 para nível Superior.

Provas – O processo seletivo público será composto de prova objetiva para todos os cargos, realizada em Goiânia (GO). Para os cargos de Fiscal I e Analista I haverá prova discursiva, realizada no mesmo dia. A realização das provas objetiva e discursiva será dia 11/12/2022.

Validade – Conforme edital, o processo seletivo do Conselho Regional de Administração (GO) tem validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do CRA GO.

Leia todo o edital, antes mesmo de se inscrever. Em caso de dúvidas, solicite informações pelo e-mail: candidato.iv@ufg.br ou (62) 3209-6330 / 3209-6331.

Serviço

Processo seletivo público – Conselho Regional de Administração (GO)