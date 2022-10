Inscrições vão até o dia 22 de novembro

Publicado: 17.10.2022

A Universidade Federal de Goiás (UFG) publicou edital do Processo Seletivo para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação na modalidade presencial para portador de diploma. O ingresso nos cursos será em 2023/1 e em 2023/2.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Verbena/UFG, que executa os procedimentos relativos à seleção de candidatos, e pelo Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da UFG, responsável pela matrícula dos(as) aprovados(as).

Para participar do Processo Seletivo para Portador de Diploma é necessário possuir possuam diploma de curso Superior de graduação nacional ou internacional, revalidado no Brasil.

Inscrições – As inscrições podem ser feitas até o dia 27/10/2022 no Portal do(a) Candidato(a), clicando AQUI. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130,00 para a opção por Prova de Conhecimentos e de R$ 50,00 para opção por Desempenho no Enem.

Vagas e Seleção – Os candidatos serão selecionados por meio de Prova de Conhecimentos ou do desempenho na Prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). São ofertadas 598 vagas, sendo 327 vagas para Prova de Conhecimentos e 271 vagas para Desempenho na Prova do Enem.

Quem optar por realizar a Prova de Conhecimentos, a mesma será composta por uma Prova Objetiva e de uma Prova de Redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A Prova Objetiva vai abordar conhecimentos do Ensino Médio sobre as seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

A Prova de Redação será composta de um tema sobre o qual o (a) candidato(a) deverá desenvolver seguindo uma das propostas contidas na prova. Para os candidatos ao curso de Música, haverá ainda a verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos.

Há vagas para 83 Cursos, conforme tabela abaixo:

GRUPO 1

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Materiais

Engenharia de Produção

Engenharia de Transportes

Engenharia Elétrica

Engenharia Física

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estatística

Física

Física Médica

Geologia

Química

GRUPO 2

Matemática

GRUPO 3

Ciência da Computação

Engenharia de Software

Inteligência Artificial

Sistemas de Informação

GRUPO 4

Biomedicina

Biotecnologia

Ciências Ambientais

Ciências Biológicas

Ecologia e Análise Ambiental

Educação Física – Bacharelado

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Medicina

Nutrição

Odontologia

GRUPO 5

Agronomia

Engenharia de Alimentos

Engenharia Florestal

Medicina Veterinária

Zootecnia

GRUPO 6

Educação do Campo

Educação Física – Licenciatura

Filosofia

Geografia

História

Pedagogia

Psicologia

Relações Internacionais

GRUPO 7

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Ciências da Econômicas

Ciências Sociais

Ciências Sociais – Políticas Públicas

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Direito

Gestão da Informação

Jornalismo

Museologia

Relações Públicas

Serviço Social

Design Gráfico

Direção de Arte

GRUPO 8

Artes Visuais

Dança

Design de Ambientes

Design de Moda

Letras: Espanhol

Letras: Estudos Literários

Letras: Francês

Letras: Inglês

Letras: Libras

Letras: Língua Portuguesa

Letras: Linguística

Letras: Português

Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português

Música: Canto

Música: Composição

Música: Educação Musical

Música: Ensino do Canto

Música: Ensino do Instrumento Musical

Música: Instrumento Musical

Música: Regência

Musicoterapia

Teatro

Processo Seletivo Portador de Diploma – UFG