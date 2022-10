A lista completa com candidatos habilitados está disponível na página do programa e no Diário Oficial desta segunda-feira, 17

Publicado: 18.10.2022

Foi publicado nesta segunda-feira, 17, no Diário Oficial do Município, o resultado preliminar da primeira etapa de seleção para o programa habitacional Meu Lote, Minha História. A publicação traz a lista de candidatos habilitados, que também pode ser consultada na página anapolis.go.gov.br/meuloteminhahistoria. A classificação foi definida de acordo com a pontuação atingida, respeitando os critérios apresentados no edital. O prazo para recurso vai até 24 de outubro.

Serão 2,8 mil lotes, localizados em diferentes regiões da cidade, concedidos a cidadãos que atendam os critérios definidos no edital de chamamento público aberto em julho deste ano. As inscrições foram divididas em três etapas. A primeira, foi o preenchimento do formulário via internet. Após o prazo recursal e publicação do resultado final, começa a segunda etapa, que é o envio de documentos por upload. A terceira e última etapa será a visita domiciliar para conferência de informações.

É importante lembrar que este é o resultado preliminar da primeira etapa, ou seja, a lista está sujeita a alterações, já que existe possibilidade de recurso, que deve ser apresentado exclusivamente pela página do programa, contendo as razões do pedido e documentos necessários, via upload. A Comissão de Avaliação e Seleção vai analisar os pedidos e o resultado final será publicado no dia 18 de novembro.