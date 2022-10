Governo capacitou, de 2019 para cá, mais de 15 mil pessoas para trabalhos humanitários. Boa parte foi ajudada em alguma dificuldade no passado e agora quer retribuir: “É a solidariedade multiplicada”, diz Gracinha Caiado

Publicado: 19.10.2022

O Governo Estadual e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) capacitaram mais de 15 mil (15.216) pessoas para o trabalho humanitário nos últimos três anos e nove meses. O número é 115% maior do que o registrado de 2015 a 2018, que era de 7.077 pessoas. Nessa corrente de solidariedade estão pessoas que foram cuidadas e apoiadas pela instituição, por meio de seus programas e ações, e que agora decidiram retribuir o bem recebido atuando como voluntários.

Aos 66 anos de idade, Diva Pereira da Silva é uma dessas voluntárias. Além de participar das ações da OVG no Centro de Idosos Sagrada Família, em Goiânia, ela atua voluntariamente como cabeleireira duas vezes por semana na unidade. “A OVG mais do que me acolheu, ela me sensibilizou e despertou em mim a vontade de ajudar o próximo. A gente vem e acha que está doando, mas está é recebendo. Venho pelo amor e recebo muito mais do que isso”, afirma.

Quando não está contribuindo com as ações sociais, Diva participa das atividades como beneficiária. Foi por meio das aulas gratuitas de hidroginástica, que ela conheceu a instituição e diz que foi isso que mudou sua realidade. “Minha vida melhorou muito depois que passei a frequentar o Centro de Convivência de Idosos da OVG. Hoje, me sinto cuidada, vista, considerada e apoiada por todos aqui”, conta.

Em outra unidade da OVG, o Centro da Juventude Tecendo o Futuro, também na Capital, o exemplo de solidariedade se repete. Aos 18 anos, Manuela Xavier Gomes dos Santos, que frequenta a unidade desde 2019, passou de beneficiária a instrutora voluntária. “A OVG me ensinou a criar vínculos afetivos e de responsabilidade. Aprendi que a gente pode transformar as pessoas e tornar o mundo um lugar melhor”.

Manuela começou a frequentar a unidade em 2019, na adolescência, e participou de diversas atividades oferecidas gratuitamente no local, como vôlei, informática e cursos de capacitação profissional em Corte e Costura, do projeto Linhas e Curvas, e de Comunicação, por meio do Laboratório de Multimídia “Luz, Câmera e Conexão”. Hoje, ela é estudante do primeiro período de Engenharia Física da Universidade Federal de Goiás (UFG). “Minha trajetória pelo Tecendo o Futuro me ajudou a chegar até aqui, por isso quero ajudar outros jovens a trilharem o mesmo caminho”, comenta.

Solidariedade multiplicada

Presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), a primeira-dama Gracinha Caiado afirma que histórias como a de Diva e Manuela são motivo de orgulho para a Organização. “São pessoas que vieram em busca de um benefício e que agora retribuem o que receberam fazendo o bem. É a solidariedade multiplicada. Eu digo que a OVG é uma grande família, e família não se reduz a laços sanguíneos, pode ser aquela escolhida com o coração”, comenta Gracinha Caiado.

Já a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, destaca que a atual gestão da Organização sempre teve como uma de suas metas prioritárias a potencialização e difusão do voluntariado. Segundo ela, “aquece o coração” saber que nesses últimos quase quatro anos tanta gente atendeu a esse chamado do bem. “O voluntariado fortalece a nossa missão social. Dependemos uns dos outros. É uma alegria perceber que quem recebeu ajuda hoje quer apoiar, colaborar”, frisa Adryanna.

Para se tornar um Voluntário do Bem da OVG, basta acessar a Plataforma do Voluntariado no site da instituição (ovg.org.br/voluntariado/) e se inscrever para as capacitações oferecidas pelo Governo de Goiás. Depois de concluída a formação, a OVG encaminha os voluntários ao trabalho humanitário de acordo com as habilidades e anseios de cada um.

