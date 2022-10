Consumidora que passou mais de cinco meses sem energia teve dívida renegociada com ajuda do órgão e retorno da luz em menos de 24 horas

Publicado: 19.10.2022

Foto: Bruno Velasco

Desde o ano passado, a van do Procon Anápolis tem percorrido a cidade semanalmente nos bairros com o objetivo de aumentar as formas de acesso do consumidor anapolino aos serviços oferecidos pelo órgão. O atendimento móvel ocorre nas regiões em que há maior incidência de reclamações. O índice de resolutividade de todos os casos levados ao Procon neste ano ultrapassou os 95%.

Rose Jacqueline Silva, 34 anos, faz parte dessa estimativa. Assim que recebeu sua conta de energia, há pouco mais de cinco meses, não conseguiu pagá-la e deixou os valores acumularem. Entrou em contato com a Enel duas vezes para tentar negociar o valor e não obteve êxito. Ela procurou a van do Procon, que estava estacionada no CRAS Leste, no Bairro Alvorada, próximo de sua casa, e conseguiu parcelar a dívida em 24 vezes com entrada facilitada. Menos de 24 horas depois, a luz já estava religada.

“A situação dentro de casa sem energia estava péssima. Fui me virando de acordo com o que dava, ainda mais com três crianças pequenas, pagando somente o gás para esquentar a água e fazer a comida. É constrangedor. Um dia, quando fui levar meu filho no futebol, encontrei a van do Procon e tive a ideia de procurar atendimento. Entrei e conversei com o rapaz, que me atendeu muito bem, e em questão de meia hora, ele conseguiu entrar em contato com a Enel, e fez a renegociação para mim com uma praticidade incrível. E daí voltou minha energia no mesmo dia graças ao Procon”, relatou Rose.

O diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, disse que casos como o da Rose são corriqueiros. “Temos um grande volume de consumidores que têm sofrido essas situações de desabastecimento de água ou de energia e, infelizmente, a Enel lidera o ranking de reclamações do Procon há muitos meses. Procuramos através das ações de atendimento, como a van e os feirões que o Procon tem promovido, levar à população um canal de contato com a concessionária e de resolução do problema.”

A van fará atendimento até o dia 21, na Chácara Boa Vista, em Branápolis, em frente à Escola Municipal Wady Cecílio. Já nos dias 24, 26, 27 e 28 do mesmo mês, ela estará estacionada no Feirão do Recanto do Sol, na Avenida do Estado.