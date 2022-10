Espaço será composto por uma grande diversidade de vegetação e espaços para convivência

Publicado: 20.10.2022

Foto: Paulo Morais

Foi iniciada a obra da extensa área de 25.479,88 metros quadrados que abrigará o Jardim Botânico, localizado no antigo Clube Ipiranga, no Bairro Jundiaí. “Essa obra vai completar a integração dos parques, formando um cinturão verde na região, que estimulará as artes, a cultura e a educação”, relata a diretora de Fiscalização de Obras, Flávia Pismel. A área em questão, que contempla também o complexo do Parque das Águas e o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec), totaliza 45.346 metros quadrados.

“O local onde será situado o Jardim Botânico possui uma extensa área verde, composta por árvores nativas do Cerrado, além de espécies exóticas e frutíferas. Lá será realizada ainda a implantação de uma nova infraestrutura com calçamentos e passeios, priorizando ao máximo o aproveitamento dos pisos existentes, arborização e vegetação paisagística pontual. Preservando a vegetação nativa e a piscina natural, já presentes, o espaço comportará um lago natural com plantas aquáticas”, detalha o secretário de Serviços Urbanos, Wederson Lopes.

A área contará ainda com o memorial Ipiranga, no qual será exposto o acervo de equipamentos do antigo clube, além de espaços de convivência, ilha da fonte e esculturas. O local também será contemplado com quiosque para aulas, apresentações e serviços centrais; jardins sensorial e japonês; alameda das plantas carnívoras e das orquídeas; trilha ecológica monitorada Caminho das Águas; mirante de saída da água; banheiros; estacionamentos e apoio para área de pesquisa.